(VTC News) -

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025/TT-BYT, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh và phiếu hẹn khám lại điện tử, nhằm giảm thủ tục cho người bệnh và tăng khả năng liên thông thông tin giữa các cơ sở y tế.

Phiếu chuyển viện có thời hạn 20 ngày

Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập dưới dạng giấy hoặc điện tử. Thời hạn sử dụng phiếu được đề xuất tăng từ 10 lên 20 ngày kể từ ngày ký.

Người bệnh có thể sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID, hệ thống thông tin giám định BHYT, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định có giá trị tương đương bản giấy.

Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện BHYT lên 20 ngày, dùng trên VNeID (Ảnh: Thư viện pháp luật)

Đối với phiếu hẹn khám lại, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Trường hợp không thể đến đúng thời gian hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để đặt lịch khác.

Dự thảo cũng đề xuất nghiên cứu chức năng tự động nhắc lịch, đồng thời hỗ trợ người thân tra cứu phiếu hẹn của trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc trên các ứng dụng điện tử.

Bệnh mạn tính có thể được cấp phiếu chuyển giá trị 1 năm

Đối với người mắc bệnh mạn tính hoặc phải điều trị dài ngày thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định, dự thảo đề xuất phiếu chuyển có giá trị 1 năm.

Trong thời gian điều trị, nếu cơ sở tiếp nhận phát hiện người bệnh mắc thêm một bệnh khác cũng thuộc danh mục này, người bệnh không phải làm thêm phiếu chuyển.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số bệnh trong danh mục bệnh mạn tính được quản lý, theo dõi tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu. Trong đó, động kinh đã ổn định sau giai đoạn cấp được đề xuất bổ sung vào danh mục.

Một số danh mục bệnh như tiểu đường, suy tim, tăng huyết áp cũng được đề xuất điều chỉnh.

Đáng chú ý, cách chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh cũng được đề xuất thay đổi. Việc chuyển người bệnh sẽ căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận, thay vì phụ thuộc cứng vào hạng bệnh viện và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Sau khi điều trị ổn định tại cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu, người mắc bệnh mạn tính có thể được chuyển về cơ sở cấp ban đầu để tiếp tục theo dõi, quản lý. Khi cần đánh giá lại kết quả điều trị, người bệnh có thể quay lại cơ sở đã điều trị trước đó, tối đa một lần trong 6 tháng.

Theo Bộ Y tế, việc đưa người bệnh đã ổn định về tuyến cơ sở giúp giảm áp lực cho tuyến trên và thuận lợi hơn trong theo dõi, điều trị lâu dài.

Tuy nhiên, cơ sở tuyến dưới vẫn gặp khó khăn do thiếu thuốc, vật tư, thiết bị và nhân lực. Thông tin về chẩn đoán, thuốc, phác đồ điều trị và kết quả xét nghiệm giữa các tuyến cũng chưa được liên thông đầy đủ.

Đề xuất mở rộng nhóm được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Dự thảo đồng thời đề xuất mở rộng một số nhóm được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu. Trong đó có người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu; người khuyết tật từ 70 tuổi trở lên đăng ký thường trú tại địa bàn nơi cơ sở khám chữa bệnh đặt địa điểm hoạt động.

Bộ Y tế đề xuất các địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực cho cơ sở khám chữa bệnh tuyến ban đầu, đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến.

Các cơ sở cấp chuyên sâu sẽ tập trung phát triển kỹ thuật cao, điều trị bệnh phức tạp và hỗ trợ chuyên môn cho cơ sở cấp cơ bản, cấp ban đầu.

Nếu được thông qua, các quy định sửa đổi, bổ sung dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Dự thảo hiện được Bộ Y tế lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế.