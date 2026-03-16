Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm điểm việc chậm tiến độ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khai thác tuyến chính của các dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mới được đưa vào khai thác tuyến chính.

Theo Bộ Xây dựng, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau đã được Ban QLDA Mỹ Thuận đưa vào khai thác tạm tuyến chính. Hiện chủ đầu tư đang tiếp tục tổ chức thi công các hạng mục còn lại như lề đường, rãnh thoát nước, gia cố taluy, nút giao, tuyến nối, đường gom... đồng thời hoàn thiện các thủ tục để bàn giao công trình cho đơn vị quản lý.

Nhiều hạng mục triển khai chậm

Bộ Xây dựng cho biết đã nhiều lần ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác tạm và sớm hoàn thành toàn bộ dự án.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy các đơn vị liên quan chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ, nhiều hạng mục còn chậm triển khai, việc khắc phục các tồn tại chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Theo Bộ Xây dựng, tình trạng chậm trễ này có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án, kéo dài thời gian quản lý khai thác tạm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do vừa khai thác vừa thi công.

Trước thực tế trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chưa quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ.

Bộ cũng giao Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu và tư vấn giám sát khẩn trương hoàn thiện, khắc phục các vị trí đường đầu cầu, cống bị lún lệch; xử lý các vị trí đã sửa chữa nhưng chưa bảo đảm độ bằng phẳng; đồng thời hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, lề bê tông, rãnh tiêu năng và hệ thống ống cáp trước ngày 20/3/2026.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, trước ngày 31/3/2026 phải hoàn thành việc gia cố taluy và hệ thống đường gom; trước ngày 30/6/2026 hoàn thành các nút giao, tuyến nối và hệ thống giám sát, điều hành giao thông.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, đối với các nhà thầu tiếp tục chậm trễ hoặc không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, Ban QLDA Mỹ Thuận cần kiên quyết xử lý theo các quy định của hợp đồng, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành toàn bộ dự án.

Bộ Xây dựng chấn chỉnh chủ đầu tư để chậm tiến độ hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Nhà thầu phải tự chi trả chi phí vận hành nếu chậm bàn giao

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Bộ Xây dựng lưu ý công tác tổ chức thi công phải tuân thủ đầy đủ chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế, bảo đảm chất lượng cũng như mỹ quan công trình. Chủ đầu tư cần có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị liên quan trong công tác quản lý chất lượng.

Việc thi công trong điều kiện tuyến đường đang khai thác phải thực hiện đúng phương án tổ chức thi công đã được phê duyệt, đặc biệt tại các vị trí mở dải phân cách để triển khai thi công. Trước khi thực hiện cần thống nhất với đơn vị quản lý đường bộ và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông như bố trí lực lượng trực chốt, lắp đặt hệ thống biển báo.

Các đơn vị liên quan cũng phải rà soát, khắc phục các tồn tại nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian khai thác tạm tuyến chính của dự án theo ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam và Cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Đồng thời, chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ để bàn giao tuyến chính cho đơn vị quản lý.

Bộ Xây dựng nêu rõ, sau ngày 15/4/2026, nếu tuyến chính của dự án chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý, toàn bộ chi phí liên quan đến công tác quản lý và vận hành khai thác sẽ do nhà thầu tự chi trả.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình

Đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan; kịp thời đôn đốc, xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai và báo cáo Bộ những nội dung vượt thẩm quyền.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa, khắc phục các hư hỏng công trình thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu và các tồn tại cần xử lý trước khi bàn giao, bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa vào quản lý khai thác.

Trong khi đó, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng kiểm tra Nhà nước, có trách nhiệm rà soát các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng công trình (nếu có), yêu cầu các chủ thể liên quan đưa ra giải pháp khắc phục; đồng thời đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37km, tổng mức mức tư hơn 10.000 tỷ đồng. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73km, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.