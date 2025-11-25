Cận cảnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày thông xe

So với 8 tháng trước, nút giao giữa cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và Quốc lộ 61 gần như không thay đổi đáng kể, các nhánh đường dẫn ra vào Quốc lộ 61 vẫn chưa được cấp phối đá dăm đồng bộ.