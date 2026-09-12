Bộ Công Thương còn 21 đầu mối, giảm 1 đơn vị

(VTC News) -

Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại gồm các ngành, lĩnh vực như điện, than, địa chất, khoáng sản, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, cơ khí, luyện kim, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường và công nghiệp công nghệ cao (không bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin và công nghiệp công nghệ số).

Bộ cũng quản lý nhà nước về khuyến công, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại trong nước, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, logistics, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý.

Nghị định quy định 42 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương, trong đó nhóm nhiệm vụ về điện và năng lượng tái tạo được quy định chi tiết.

Trụ sở Bộ Công Thương. (Ảnh: moit.gov.vn)

Bộ Công Thương quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án điện; tổ chức lập, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực; quyết định danh mục dự án điện lực sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; đồng thời xây dựng, ban hành chương trình quản lý nhu cầu điện quốc gia.

Về điều tiết điện lực, Bộ Công Thương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về cơ cấu ngành điện, nguyên tắc hoạt động và lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh; vận hành, giám sát thị trường điện cạnh tranh các cấp độ; phê duyệt khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, giá dịch vụ truyền tải, phân phối và điều độ vận hành hệ thống điện.

Bộ cũng xây dựng cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, khung giá bán lẻ điện, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; đồng thời chỉ đạo, quyết định việc vận hành, huy động các nhà máy điện trong tình huống cấp bách đe dọa nghiêm trọng đến khả năng bảo đảm cung cấp điện.

Trong lĩnh vực dầu khí, than và năng lượng, Bộ quản lý hoạt động điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, chế biến than và cung cấp than cho sản xuất điện; tổ chức thực hiện các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển năng lượng bền vững.

Bộ Công Thương cũng được giao quản lý, phát triển các ngành cơ khí, luyện kim, khai thác - chế biến - tiêu thụ khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, sinh học, hỗ trợ, điện tử và công nghệ cao (trừ công nghệ thông tin, công nghệ số).

Về địa chất và khoáng sản, Bộ quản lý điều tra cơ bản địa chất, cấp và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Bộ Công Thương còn 21 đơn vị

Theo cơ cấu mới, Bộ Công Thương có 21 đơn vị, gồm: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Cục Năng lượng - Dầu khí; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Cục Thương mại điện tử; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương.

Trong số này, 18 đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 3 đơn vị sự nghiệp công lập gồm Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương. Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên được tổ chức 6 phòng. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

So với Nghị định 40/2025/NĐ-CP, số đầu mối của Bộ giảm từ 22 xuống 21.

Nghị định 351/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, thay thế Nghị định 40/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025.