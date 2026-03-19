Bộ Công an đề xuất định danh chủ quản, siết quản lý hội nhóm mạng xã hội

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất nhiều quy định mới liên quan trách nhiệm của chủ quản, người kiểm duyệt nội dung hội, nhóm trên không gian mạng cũng như nhà cung cấp dịch vụ.

Theo dự thảo, tội phạm sử dụng công nghệ cao là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, có sử dụng công nghệ cao để thực hiện. Nhà cung cấp dịch vụ được xác định là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam.

Tại Điều 7 dự thảo nghị định, Bộ Công an đề xuất quy định về quản lý hội, nhóm trên không gian mạng nhằm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, viễn thông và Internet phải định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản các hội, nhóm theo quy định. Quy định này nhằm minh bạch danh tính người quản lý các cộng đồng trực tuyến.

Bộ Công an đề xuất siết quản lý hội, nhóm trên mạng xã hội để phòng, chống tội phạm mạng.

Chủ quản và người kiểm duyệt nội dung hội, nhóm trên mạng xã hội có trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của hội, nhóm bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các chủ thể này cũng phải ban hành nội quy, quy định phù hợp với pháp luật, điều khoản sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp, đồng thời bảo đảm phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Dự thảo nêu rõ chủ quản, người kiểm duyệt phải kiểm soát thành viên và nội dung đăng tải; kịp thời loại bỏ nội dung vi phạm pháp luật; báo cáo nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, những người này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của hội, nhóm do mình quản lý.

Đối với người tham gia hội, nhóm trên không gian mạng, dự thảo yêu cầu phải tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy của hội, nhóm và điều khoản sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp. Người dùng không được đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung vi phạm pháp luật; phải kịp thời phản ánh, tố giác hành vi vi phạm tới chủ quản hội, nhóm, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, người tham gia hội, nhóm còn có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến hội, nhóm cho cơ quan chuyên trách khi được yêu cầu phối hợp xác minh, xử lý vụ việc.

Với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội, Bộ Công an đề xuất trách nhiệm thiết lập và thực hiện cơ chế quản lý, giám sát, xử lý các hội, nhóm trên nền tảng do mình cung cấp nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hội, nhóm để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các đơn vị này cũng phải áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp để phát hiện, cảnh báo, xử lý hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản hội, nhóm theo quy định; thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, tố giác của người sử dụng dịch vụ đối với hội, nhóm vi phạm.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến hội, nhóm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ chế xác thực thành viên và kiểm duyệt nội dung đăng tải.

Bên cạnh đó, các nền tảng phải cung cấp công cụ hỗ trợ cơ quan chuyên trách rà quét, phát hiện, tố giác hội, nhóm, tài khoản, bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý tố giác trong thời gian không quá 24 giờ đối với yêu cầu thông thường và không quá 3 giờ trong trường hợp khẩn cấp đe dọa xâm hại an ninh quốc gia hoặc đe dọa tính mạng con người.

Theo Bộ Công an, việc quản lý hội, nhóm trên mạng xã hội phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.