Xử phạt nam thanh niên xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

(VTC News) -

Ngày 3/2, Công an xã Trà My, TP Đà Nẵng, cho biết đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý đối với N.V.N. (SN 2000, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) - nam thanh niên xúc phạm uy tín lực lượng công an.

Trước đó, ngày 28/1, trong quá trình theo dõi, quản lý không gian mạng, Công an xã Trà My phát hiện trên Fanpage “Công an xã Trà My” xuất hiện tài khoản Facebook có tên “Thá**Tà* La*” đăng tải 4 lượt bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My.

N. tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an xã Trà My khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và làm rõ chủ tài khoản nêu trên là N.V.N, đồng thời mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, N. khai nhận do ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, nhận thức hạn chế nên đã đăng tải các bình luận có nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an và dư luận xã hội.

Qua quá trình làm việc, đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, thành khẩn xin lỗi Công an xã và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Cuối tháng 1 vừa qua, Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân do ông D.A.V. (SN 1973, trú phường Điện Bàn) quản lý đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Điện Bàn tiến hành xác minh, làm rõ và mời ông D.A.V. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông V. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, cho biết do hạn chế trong nhận thức pháp luật, thiếu kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức và trật tự xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Điện Bàn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.A.V số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Sau khi bị xử lý, ông V. đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi mạng xã hội.