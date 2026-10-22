Blogger Trung Quốc gây sốt với ván bay tự chế

(VTC News) -

(Nguồn: AmazingAyu)

Shenqi Ayu, chủ kênh YouTube “AmazingAyu”, đã công bố quá trình thực hiện dự án chế tạo ván trượt bay cá nhân có người lái. Ý tưởng này đã được anh ấp ủ từ khi còn học lớp 3, bắt nguồn từ niềm đam mê với chiếc ván trượt lơ lửng của nhân vật Green Goblin trong bộ phim “Người Nhện”.

Để nâng trọng lượng người lái lên không trung, Shenqi Ayu đã chọn sử dụng động cơ phản lực hàng không. Phiên bản thử nghiệm 1.0 được trang bị một động cơ 80kg kết hợp với bốn động cơ 40kg từ hãng Xuanyun Aviation, hoạt động qua hệ thống vòi phun điều hướng vector 4 trục. Đặc biệt, động cơ 80kg có khả năng đạt tốc độ bay tối đa 1.000 km/h và công suất lên tới 163 kW, tương đương với 326 chiếc máy giặt hoạt động cùng lúc.

Tuy nhiên, trong một lần thử nghiệm kích hoạt đồng thời cả 5 động cơ, hệ thống đã bất ngờ bùng cháy dữ dội. Dù ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhờ các biện pháp ứng phó sự cố, nhiều đường dẫn dầu và hệ thống mạch điện đã bị thiêu rụi. Sau khi kiểm tra nhật ký vận hành, Shenqi Ayu phát hiện rằng cả 5 động cơ hoạt động bình thường khi khởi động riêng lẻ, nhưng lại bùng cháy khi chạy đồng thời. Anh đã ghi lại toàn bộ thông số kỹ thuật và dữ liệu hiện trường để tham khảo ý kiến của trợ lý AI.

Qua phân tích, AI đã phát hiện lỗ hổng thiết kế khí động học nghiêm trọng, khiến dòng khí thải nhiệt độ cao đập xuống mặt đất và bốc ngược lên, gây nổ trong buồng đốt. Nhận thấy rủi ro an toàn lớn từ phương án phản lực, trợ lý AI đã khuyến nghị chuyển sang sử dụng hệ thống động cơ cánh quạt điện.

Chấp nhận thay đổi, Shenqi Ayu đã thiết kế Phiên bản 2.0 với 10 bộ động cơ điện không chổi than, tạo ra tổng lực đẩy gấp hơn 4 lần trọng lượng cơ thể người lái. Mặc dù loại bỏ được nguy cơ cháy nổ, việc điều khiển ván trượt bay lại gặp khó khăn về mặt thăng bằng. Người lái khó cảm nhận chính xác các độ nghiêng nhỏ của cơ thể, dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát.

Để giải quyết vấn đề này, Shenqi Ayu đã phát triển hệ thống hỗ trợ huấn luyện bay thông minh bằng cách tích hợp hai chiếc điện thoại thông minh chạy hệ điều hành AI Neo. Chiếc điện thoại thứ nhất được gắn cố định bên trong ván trượt để ghi nhận dữ liệu phần cứng và cảm biến tư thế góc nghiêng theo thời gian thực. Dữ liệu này được truyền sang chiếc điện thoại thứ hai đeo ở cổ tay, nơi trợ lý AI Amoo phân tích tư thế và phát lệnh hướng dẫn bằng giọng nói qua tai nghe Bluetooth.

Nhờ sự hỗ trợ của “huấn luyện viên” AI Amoo, Shenqi Ayu đã tiến bộ nhanh chóng, từ việc giữ vị trí lơ lửng cố định đến di chuyển đường thẳng và làm chủ hoàn toàn thiết bị chỉ sau hơn 10 ngày luyện tập. Anh đã thực hiện chuyến bay thực tế khắp quê hương.

Chia sẻ về dự án, Shenqi Ayu cho rằng trí tuệ nhân tạo không thay thế con người, mà khi được ứng dụng đúng cách, AI sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp mở rộng giới hạn năng lực và biến những ý tưởng viễn tưởng thành hiện thực. Video blogger này đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội và được nhiều hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc đưa tin.