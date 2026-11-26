(VTC News) -

Không chỉ diễn ra trong một ngày, Black Friday giờ đây đã trở thành kỳ mua sắm kéo dài. Tại hệ thống của AEON Việt Nam, Black Friday năm nay sẽ diễn ra xuyên suốt đến 29/11. Kết hợp giai đoạn cao điểm mua sắm với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) vừa qua, AEON Việt Nam dự kiến sức mua tăng nhẹ so với năm 2025.

AEON Việt Nam giới thiệu nhiều combo/ gói sản phẩm thời trang, gia dụng, đồ dùng thiết yếu hóa mỹ phẩm; giảm giá đa dạng thời trang - phụ kiện; tung ưu đãi hấp dẫn giảm đến 50% cho ngành hàng điện máy gia dụng, trọng tâm là đồ điện gia dụng và sản phẩm nhập khẩu. Thay vì trưng bày theo giá, các mặt hàng đồng giá chỉ từ 50.000VNĐ được giới thiệu tại khu vực dễ thấy để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Các chương trình ưu đãi được áp dụng trực tiếp tại toàn bộ hệ thống TTBHTH & ST, TTTM AEON Hải Dương, AEON Tân An cùng trang thương mại điện tử AEON ESHOP. Để đảm bảo khách hàng được hỗ trợ tối đa trong mùa Black Friday, trong ba ngày cao điểm mua sắm, từ 27/11 đến 29/11, các TTBHTH & ST, TTTM AEON sẽ mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn.

Ngoài ra, xuyên suốt từ ngày 20/11 đến 29/11, khách hàng mua sắm còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng nhiều giải thưởng giá trị lớn, đặc biệt là voucher AEON trị giá 10 triệu đồng. Trên kênh trực tuyến AEON ESHOP, người tiêu dùng cũng được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt.

Song song, khách hàng thành viên WAON cũng có thể nhận thêm ưu đãi tích điểm tại hầu hết các TTBTH & ST AEON. Đặc biệt, để tri ân khách hàng trong hai ngày cuối của chương trình, 28 và 29/11, AEON triển khai ưu đãi nhân 5 điểm WAON khi mua sắm ở tất cả các ngành hàng.

Chi tiết xem tại website và fanpage AEON Việt Nam.