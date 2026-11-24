(VTC News) -

Khởi động tuần lễ mua sắm lớn nhất năm, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart triển khai chương trình “Pre-Black Friday - Đặt trước giữ giá Black Friday” từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2026. Chỉ với khoản đặt cọc từ 100.000 đồng, người tiêu dùng đã có thể khóa sớm mức giá giảm đến 50% cho hàng loạt sản phẩm điện máy, gia dụng và công nghệ chính hãng.

Chương trình cơ chế linh hoạt và quyền lợi rõ ràng: khách hàng đặt cọc sớm để giữ suất ưu đãi trước cao điểm mua sắm; trường hợp thay đổi nhu cầu và hủy đơn trước ngày 26/11 sẽ được hoàn lại 100% tiền đặt cọc. Các đơn hàng đặt trước thành công được ưu tiên giao hàng, lắp đặt trong khung thời gian từ ngày 27/11 đến ngày 30/11/2026.

Smart TV màn hình lớn giảm đến 50% - Chủ động giữ giá tốt trước cao điểm

Nhu cầu nâng cấp thiết bị nghe nhìn phục vụ giải trí gia đình dịp cuối năm thường tăng mạnh, khiến nhiều mẫu tivi màn hình lớn dễ rơi vào tình trạng khan hàng hoặc biến động giá vào những ngày cao điểm. Thông qua chương trình đặt trước tại MediaMart, khách hàng có thể chủ động lựa chọn nhiều model 4K thế hệ mới từ Samsung, LG và Coex với mức trợ giá sâu.

Nổi bật ở phân khúc màn hình lớn là Google TV Coex 4K UHD 85 inch 85UT7002XG 18,99 triệu đồng; TV Mini LED 4K Samsung AI 65 inch 65M77H 12,99 triệu đồng; TV NANO 4K UHD LG AI 55 inch 55NU855BPSA còn 10,99 triệu đồng… Với mức đặt cọc chỉ từ 100.000 đồng trước 22h00 ngày 26/11, người mua có thể yên tâm giữ trọn mức giá ưu đãi và nhận giao lắp sớm ngay từ ngày 27/11/2026.

Tủ lạnh, máy giặt, điều hòa - Giảm sâu đến 48%, tối ưu chi phí cho gia đình

Bên cạnh nhóm tivi, các thiết bị điện lạnh và giặt giũ dung tích lớn cũng góp mặt trong danh mục đặt trước giữ giá với nhiều ưu đãi thiết thực, đáp ứng kế hoạch sắm sửa nâng cấp tiện nghi tổ ấm cuối năm.

Ở nhóm tủ lạnh và điều hòa, Tủ lạnh 4 cửa AQUA Inverter 460 lít mặt gương trắng Multi Door AQR-M505XA(GC) giảm 27%, giá đặt trước còn 9,49 triệu đồng; Điều hòa Coex Inverter 9.000 BTU CA-09IN45S giảm 48%, giá chỉ còn 5,19 triệu đồng.

Ở nhóm giặt giũ, khách hàng có nhiều lựa chọn từ cửa trên đến cửa ngang như: Máy giặt cửa ngang Toshiba Inverter 13kg AW-DM1400LV(MK) giảm 36%, giá chỉ 6,99 triệu đồng; Máy giặt lồng đứng Aqua Inverter DD 12kg AQW-DR120HT.BK giảm 36%, giá 6,99 triệu đồng kèm voucher mua hàng 300.000 đồng áp dụng cho đơn hàng sau; Máy giặt Electrolux Inverter 9kg EWF9023P5WC giảm 38%, giá còn 7,99 triệu đồng…

Gia dụng nhà bếp và chăm sóc không gian sống giảm nửa giá

Nhằm hỗ trợ các gia đình giảm tải công việc nội trợ và bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn giao mùa, MediaMart áp dụng mức giảm từ 39% đến 50% cho nhiều thiết bị gia dụng hiện đại trong đợt đặt trước này.

Đáng chú ý, Máy rửa bát Electrolux 8 bộ EFC3862MS giảm 50%, giá chỉ còn 5,99 triệu đồng; Máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit AS60GHWG0.ABAE giảm 50%, giá cực sốc 4,59 triệu đồng.

Ngoài ra, Bếp từ đôi Bosch PPI82569VN mặt kính Schott giảm 46%, giá chỉ 8,99 triệu đồng (giá niêm yết 16,50 triệu đồng), đi kèm ưu đãi tặng công lắp đặt theo chính sách hãng; Lò vi sóng Roler 25 lít RM-3132M giảm 39%, giá chỉ 1,69 triệu đồng (giá niêm yết 2,79 triệu đồng).

Smartphone chính hãng trợ giá hấp dẫn dịp Pre-Black Friday

Không chỉ tập trung vào điện máy và gia dụng, chương trình “Đặt trước giữ giá Black Friday” còn mở rộng sang nhóm điện thoại thông minh, mang đến cơ hội sở hữu các mẫu máy mới với chi phí tiết kiệm.

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max 256GB giảm 15%, giá đặt trước chỉ còn 32,99 triệu đồng. Ở phân khúc phổ thông, Xiaomi Redmi Note 15C (6GB/128GB) giảm 23%, giá chỉ còn 4,99 triệu đồng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hàng ngày.

Chốt suất ưu đãi Black Friday sớm tại MediaMart

Với khoản đặt cọc chỉ từ 100.000 đồng, chính sách hoàn 100% tiền cọc nếu hủy trước ngày 26/11 cùng quyền lợi ưu tiên giao lắp từ ngày 27/11 đến 30/11/2026, chương trình “Đặt trước giữ giá Black Friday” giúp người tiêu dùng chủ động kế hoạch chi tiêu và tránh áp lực chen chúc trong những ngày cao điểm.

Chương trình nhận đặt trước đến hết 22h00 ngày 26/11/2026 tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc. Khách hàng có thể đến trực tiếp siêu thị gần nhất, truy cập website https://mediamart.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6788 để được tư vấn sản phẩm và hướng dẫn đặt cọc giữ giá chi tiết.