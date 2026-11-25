(VTC News) -

Ngày 24/11, Nutifood công bố sự hiện diện của Nutifood American Nutrition Science, pháp nhân chiến lược của Tập đoàn Dinh dưỡng Nutifood tại Hoa Kỳ, giữ vai trò trung tâm kết nối khoa học, R&D và chuỗi cung ứng dinh dưỡng tiêu chuẩn toàn cầu.

Sự kiện được đánh dấu bằng lễ ký kết hợp tác giữa Nutifood American Nutrition Science và Dairy Farmers of America (DFA) dưới sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco và lãnh đạo cấp cao của các tổ chức ngành sữa hàng đầu Hoa Kỳ.

Không dừng lại ở mô hình văn phòng đại diện hay liên doanh thương mại thông thường, sự ra đời của Nutifood American Nutrition Science khẳng định một chiến lược quy mô lớn đã đi vào thực thi thực tế: lấy “Khoa học Dinh dưỡng” (Nutrition Science) làm cốt lõi và là hệ điều hành xuyên suốt từ gốc rễ nguyên liệu đến hiệu quả lâm sàng thực tế ngay tại quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học và công nghệ.

Lễ ký kết với DFA đánh dấu bước tiến của Nutifood trong việc kết nối nguồn lực nghiên cứu và đổi mới tại Hoa Kỳ.

Liên minh Khoa học Dinh dưỡng: Tích hợp vào chuỗi giá trị chuẩn Mỹ từ gốc đến ngọn

Tiếp nối nền tảng chuẩn mực quốc tế đã thiết lập tại Thụy Điển và Úc, Nutifood hiện thực hóa chiến lược toàn cầu tại Hoa Kỳ bằng việc kiến tạo một hệ sinh thái khép kín xuyên suốt chuỗi giá trị ngành sữa.

Hành trình này bắt đầu từ khâu tuyển chọn nguồn nguyên liệu đạt chứng nhận Real California Milk thông qua California Milk Advisory Board (CMAB) - tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm California, bang dẫn đầu sản lượng sữa toàn nước Mỹ.

Nguồn nguyên liệu này sau đó được đưa vào chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của FDA tại California Dairies, Inc. (CDI) - hợp tác xã chế biến sữa lớn nhất California và lớn thứ hai Hoa Kỳ.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood trong buổi gặp gỡ và tham quan nhà máy California Dairies, Inc. (CDI).

Không dừng lại ở hạ tầng cung ứng và sản xuất, Nutifood còn đi sâu vào công nghệ và nghiên cứu khi bắt tay cùng Dairy Farmers of America (DFA) - tập đoàn chế biến sữa lớn nhất nước Mỹ - để đồng nghiên cứu công thức và phát triển thương hiệu dinh dưỡng toàn cầu chung dành cho người trưởng thành.

Cuối cùng, toàn bộ chuỗi giá trị này được bảo chứng bằng bước thực chứng khoa học nghiêm ngặt cùng Natural Immune Systems Laboratories (NIS Labs), viện nghiên cứu độc lập có hơn 26 năm kinh nghiệm tại Mỹ, nhằm kiểm nghiệm lâm sàng trên từng công thức.

Hiện tại, Nutifood và NIS Labs đang chuẩn bị các bước nghiên cứu lâm sàng hệ công thức độc quyền GIFT giúp tối ưu hóa miễn dịch cho cả trẻ em lẫn người lớn. Sau khi hoàn tất, hệ công thức GIFT tiếp tục được Nutifood đăng ký bảo hộ và xin cấp bằng sáng chế với Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO).

Chia sẻ trong buổi lễ ký kết giữa Nutifood American Nutrition Science và DFA Hoa Kỳ, ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco - ghi nhận bước tiến tiên phong của Nutifood trong việc hợp tác với các đối tác hàng đầu của ngành công nghiệp dinh dưỡng Hoa Kỳ.

Đặc biệt, mô hình hợp tác vượt khỏi khuôn khổ xuất nhập khẩu truyền thống để tiến tới nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia, mang ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - khoa học song phương Việt - Mỹ.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco - phát biểu tại Lễ ký kết giữa Nutifood American Nutrition Science và Dairy Farmers of America (DFA).

Trong khuôn khổ của buổi lễ ký kết, ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood - chia sẻ: “Tại Nutifood, chúng tôi tâm niệm rằng không có một công thức chung cho tất cả mọi người; mỗi lứa tuổi, mỗi thể trạng và mỗi giai đoạn của cuộc đời đều cần một giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt. Và để giải pháp đó thực sự phát huy hiệu quả, mọi thứ bắt buộc phải được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học chứng cứ vững chắc.

Chính vì vậy, khi đặt chân đến Hoa Kỳ, Nutifood American Nutrition Science không đi tìm kiếm nguồn nguyên liệu hay nhà máy sản xuất đơn thuần, mà thiết lập một liên minh chiến lược kết hợp năng lực nghiên cứu và công nghệ hàng đầu của Mỹ thông qua các đối tác CMAB, CDI, DFA và NIS Labs, tạo ra những chuẩn mực dinh dưỡng mới, phục vụ người tiêu dùng trên toàn cầu”.

Ông Martin Bates - Chủ tịch phụ trách Quan hệ Toàn cầu và Tiếp thị của DFA - nhận định: “Nutifood hiện là một khách hàng quan trọng của DFA và là một trong những doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.

Với năng lực hiện có, Nutifood có vị thế phù hợp để đưa Nourisha từ một ý tưởng và công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng đến người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời mở ra tiềm năng tiếp cận các thị trường khác tại châu Á”.

Với nền tảng khoa học vững chắc cùng hệ sinh thái đối tác hàng đầu tại Hoa Kỳ, Nutifood American Nutrition Science sẵn sàng hiện thực hóa cam kết mang đến những giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, đạt chuẩn mực quốc tế cao nhất cho người tiêu dùng tại Việt Nam và toàn cầu.