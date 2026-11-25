(VTC News) -

Swire Coca-Cola Việt Nam xác định con người là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công ty chú trọng phát triển đội ngũ nhân tài địa phương, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và tạo điều kiện để nhân sự Việt Nam đảm nhận những vai trò lớn hơn trong tổ chức, cả tại thị trường trong nước và khu vực.

Thông qua các hoạt động kết nối với sinh viên và cơ sở đào tạo, tiêu biểu như chương trình định hướng và phát triển nghề nghiệp Coke Connect cùng các chương trình quản trị viên tập sự, Swire Coca-Cola Việt Nam tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và phát triển những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp.

Với cam kết đầu tư dài hạn vào nhân tài địa phương, xây dựng môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy những phương thức làm việc mới, Swire Coca-Cola Việt Nam hướng đến một tổ chức linh hoạt, có năng lực cạnh tranh cao, nơi con người được trao cơ hội phát huy tiềm năng và cùng tạo ra những giá trị bền vững.