BioAmicus xác lập Kỷ lục Việt Nam với 1.500 'em bé cử tạ'

(VTC News) -

Trong hai ngày 15-16/8, không khí tại AEON Mall Tân Phú Celadon (TP.HCM) trở nên bùng nổ khi hàng nghìn gia đình đổ về tham dự Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026. Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn chính là màn tranh tài vô cùng đáng yêu của 1.500 “lực sĩ nhí” tại cuộc thi “Em bé cử tạ”.

BioAmicus xác lập kỷ lục Việt Nam với cuộc thi em bé cử tạ.

1.500 em bé cùng BioAmicus tạo nên kỷ lục đáng nhớ

Khác với những cuộc thi thể thao truyền thống, “Em bé cử tạ” được xây dựng như một sân chơi trải nghiệm dành riêng cho trẻ nhỏ trong giai đoạn từ 7 đến 24 tháng tuổi. Những động tác vận động đơn giản được thiết kế phù hợp, giúp các em bé vừa tham gia thử thách, vừa có cơ hội tương tác và khám phá.

Các “lực sĩ nhí” được chia thành 4 hạng đấu A, B, C, D tương ứng với từng giai đoạn phát triển, lần lượt tham gia nâng tạ theo thể lệ chương trình, với sự đồng hành, cổ vũ của phụ huynh và Ban Tổ chức.

Từ những bước chân bỡ ngỡ ban đầu cho đến khoảnh khắc các “lực sĩ nhí” giơ cao thanh tạ, tất cả đã tạo nên một không gian rực rỡ cảm xúc.

Các em bé lần lượt hoàn thành phần thi nâng tạ dưới sự cổ vũ của gia đình.

Sau các vòng thi, ban tổ chức đã trao giải Vàng, Bạc, Đồng cho các em bé có phần thi xuất sắc. Ngoài ra tất cả các em bé tham gia đều được trao huân chương vô địch, với ý nghĩa rằng: Tất cả các em bé đến với BioAmicus đều xứng đáng là các nhà vô địch nhí.

Những phần thưởng này không chỉ ghi nhận nỗ lực của các em bé mà còn là món quà tinh thần cho cả gia đình.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của cuộc thi em bé cử tạ nói riêng và sự kiện Festival nói chung chính là quy mô 1500 em bé từ 7-24 tháng tuổi tham gia nâng tạ.

Cột mốc này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục, đánh dấu cuộc thi cử tạ cho trẻ 7-24 tháng tuổi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Bằng khen xác lập kỷ lục về cuộc thi em bé cử tạ.

Lan tỏa thông điệp về nền tảng phát triển đầu đời cho trẻ nhỏ

Đại diện nhãn hàng BioAmicus Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hưng chia sẻ: “Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ ghi nhận quy mô của chương trình, mà còn góp phần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập luyện thể thao cũng như dinh dưỡng cho trẻ trong những năm đầu đời, đặc biệt là các dưỡng chất cần thiết cho não bộ và thị lực, tạo nền tảng để trẻ học hỏi, vận động và khám phá thế giới.

Và thông qua đó, nhãn hàng BioAmicus hân hạnh được đồng hành cùng các bé vì một thế hệ Việt Nam khỏe mạnh hơn, thông minh hơn.”

Sự kết hợp giữa thông điệp DHA không tanh và sân chơi vận động sáng tạo đã giúp Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026 truyền tải trọn vẹn tinh thần chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ trong 2 năm đầu đời: Hãy để trẻ được tự do vận động, được bổ sung dưỡng chất đầy đủ để trẻ tự tin khám phá thế giới xung quanh.

*Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh