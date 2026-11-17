Nhiều người cho rằng chỉ cần xả nước qua bình hoặc thay nước mới mỗi ngày là có thể duy trì vệ sinh. Tuy nhiên, dòng nước chảy qua không thể loại bỏ những mảng bám vi sinh vật đã hình thành và bám chặt trên bề mặt. Đặc biệt, khi uống trực tiếp từ miệng bình, vi khuẩn trong khoang miệng và từ môi trường bên ngoài có thể theo đó xâm nhập vào bình.

Nếu không được làm sạch bằng cách cọ rửa, các vi sinh vật này có thể tiếp tục bám trên thành bình và sinh sôi. Thói quen châm thêm nước mới vào bình cũ mà không vệ sinh cũng khiến vi khuẩn có thêm điều kiện tồn tại, phát triển và gia tăng số lượng theo thời gian.

Nếu không được làm sạch bằng cách cọ rửa, các vi sinh vật này có thể tiếp tục bám trên thành bình và sinh sôi.

Màng sinh học - ổ vi khuẩn ẩn mình trong bình nước

Màng sinh học là lớp màng nhầy hình thành khi vi khuẩn bám vào bề mặt và tích tụ thành từng mảng. Lớp màng này có thể xuất hiện bên trong những chiếc bình nước được sử dụng nhiều lần. Một nghiên cứu cho thấy vi khuẩn có khả năng hình thành lớp màng này và bám nhiều trên bề mặt bình làm từ nhựa polypropylene trong điều kiện thử nghiệm.

Lớp màng nhầy giúp vi khuẩn bám chắc vào thành bình, khiến việc tráng bằng nước thông thường không thể loại bỏ hoàn toàn. Một số vi khuẩn còn có khả năng kháng nhiều loại thuốc, gây nguy cơ cho người có sức đề kháng yếu. Nếu bình không được cọ rửa kỹ, vi khuẩn có thể tiếp tục phát triển và lẫn vào nước uống.

Những bộ phận dễ bị bỏ sót khi vệ sinh bình nước

Khi vệ sinh bình nước, nhiều người thường chỉ chú ý đến phần thân mà bỏ qua những vị trí dễ tích tụ vi khuẩn như vòng cao su ở nắp, bên trong ống hút, các khe vặn và khớp nối. Đây đều là những khu vực khó làm sạch, dễ đọng cặn bẩn và giữ ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Nếu không được vệ sinh kỹ, vi khuẩn vẫn có thể tồn tại và lan sang các bộ phận khác dù thân bình đã được rửa sạch.

Uống nước từ bình bị nhiễm vi khuẩn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa.

Tác hại khi sử dụng bình nước không sạch

Uống nước từ bình bị nhiễm vi khuẩn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nước nhiễm vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt do ô nhiễm phân, có thể truyền các bệnh như tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn và viêm gan A. Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cao hơn ở trẻ em, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Lưu ý khi chọn mua và thay bình nước

Bình nước cá nhân dù được làm từ chất liệu tốt cũng có tuổi thọ nhất định. Sau thời gian sử dụng, bề mặt bình, đặc biệt là bình nhựa, có thể xuất hiện các vết trầy xước, dễ tích tụ cặn bẩn và vi khuẩn, khiến việc vệ sinh khó khăn hơn. Bạn nên thay bình mới khi thấy bình nhựa bị ngả màu, trầy xước nhiều, vòng cao su ở nắp bị mủn, rách, không còn kín hoặc bình vẫn có mùi hôi dù đã được rửa sạch.