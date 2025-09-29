(VTC News) -

Bình giữ nhiệt đã trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của nhiều người, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những người yêu thích du lịch, dã ngoại. Với khả năng giữ nóng đồ uống hàng giờ hoặc giữ lạnh trong thời gian dài, nó mang lại sự tiện lợi đáng kể, giúp chúng ta luôn có sẵn đồ uống yêu thích để dùng bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, dù tiện dụng đến đâu, bình giữ nhiệt cũng không phải là vật dụng lý tưởng để đựng tất cả các loại chất lỏng. Nhiều người vẫn có thói quen cho bất cứ đồ uống nào vào bình mà không hề biết rằng, một số loại nước có thể gây ra phản ứng hóa học không mong muốn với vật liệu, làm hỏng bình, ảnh hưởng đến hương vị đồ uống, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe. Vậy, đâu là loại nước không nên đựng trong bình giữ nhiệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối?

Hiểu rõ loại nước không nên đựng trong bình giữ nhiệt là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn và kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt hoạt động dựa trên nguyên tắc cách nhiệt chân không. Giữa hai lớp vỏ bình là một khoảng chân không, ngăn chặn sự truyền nhiệt qua đối lưu và dẫn nhiệt. Lớp tráng bạc bên trong còn giúp phản xạ nhiệt, giảm thiểu bức xạ nhiệt. Nhờ vậy, nhiệt độ bên trong bình được duy trì ổn định trong thời gian dài.

Mặc dù hiệu quả cách nhiệt cao nhưng môi trường kín và ổn định nhiệt độ này lại là điều kiện lý tưởng cho một số phản ứng không mong muốn xảy ra khi đựng sai loại chất lỏng. Các yếu tố như áp suất, nhiệt độ, độ pH của chất lỏng và vật liệu của bình đều có thể tương tác, gây ra các vấn đề nghiêm trọng.

Những loại nước không nên đựng trong bình giữ nhiệt

Bạn không nên cho vào bình giữ nhiệt các loại chất lỏng sau:

- Nước có gas (Carbonated drinks): Đây là loại đồ uống tuyệt đối không nên đựng trong bình giữ nhiệt. Nước có gas (như nước ngọt có gas, bia, soda) chứa khí CO2. Khi đựng trong bình kín, đặc biệt là khi nhiệt độ tăng lên (dù bình giữ nhiệt tốt nhưng vẫn có sự chênh lệch nhỏ), khí CO2 sẽ giãn nở và tạo ra áp suất cực lớn bên trong bình.

Hậu quả, áp suất cao có thể làm nắp bình bật ra đột ngột gây bỏng hoặc chấn thương. Trong trường hợp xấu nhất, bình có thể bị nổ, gây nguy hiểm cho người xung quanh.

- Sữa và các sản phẩm từ sữa: Sữa, sữa đậu nành, nước yến, nước trái cây có sữa... là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt ở nhiệt độ ấm (nếu bạn đựng đồ nóng) hoặc nhiệt độ duy trì không đủ lạnh (nếu đựng đồ lạnh). Môi trường kín trong bình giữ nhiệt càng thúc đẩy quá trình này nhanh hơn, sữa sẽ nhanh chóng bị ôi thiu, biến chất, gây mùi khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm (đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa).

Ngoài ra, cặn sữa rất khó làm sạch, dễ bám vào thành bình, tạo điều kiện cho vi khuẩn tiếp tục phát triển cho lần sử dụng sau.

- Nước ép trái cây tươi: Nước ép trái cây tươi chứa nhiều đường và axit hữu cơ. Trong môi trường kín và nhiệt độ ổn định của bình giữ nhiệt, các axit này có thể phản ứng với vật liệu kim loại (đặc biệt là inox kém chất lượng), gây ăn mòn lớp tráng bạc hoặc thành bình. Đồng thời, đường trong nước ép dễ bị lên men bởi vi khuẩn tự nhiên, tạo ra khí gas và áp suất.

Hậu quả là sự thay đổi hương vị của nước ép, giảm chất lượng dinh dưỡng, có thể tạo áp suất gây bật nắp hoặc nổ bình. Việc ăn mòn kim loại cũng có thể giải phóng các ion kim loại nặng vào đồ uống, gây hại sức khỏe.

- Thuốc bắc, thuốc nam hoặc trà thảo mộc đậm đặc: Một số thành phần hoạt chất trong thuốc bắc, thuốc nam hoặc trà thảo mộc đậm đặc có thể phản ứng với vật liệu kim loại của bình, gây kết tủa, thay đổi dược tính của thuốc hoặc tạo ra các chất không mong muốn. Mùi thuốc cũng rất khó làm sạch khỏi bình.

Hậu quả là hiệu quả điều trị của thuốc giảm, có thể xuất hiện mùi khó chịu cho lần sử dụng sau và rất khó vệ sinh.

- Đồ uống có cồn: Các loại đồ uống có cồn, đặc biệt là rượu vang, có thể phản ứng với vật liệu inox của bình, làm thay đổi hương vị của đồ uống, làm mất đi hương vị gốc của rượu, có thể tạo ra mùi kim loại khó chịu.

Tóm lại, có một số tác hại cụ thể khi đựng sai nước trong bình giữ nhiệt: Nguy hiểm sức khỏe (ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn phát triển trong sữa/nước ép, giải phóng kim loại nặng do ăn mòn bình, hoặc thay đổi dược tính của thuốc); hỏng bình do lớp kim loại bên trong bị ăn mòn, làm mất khả năng giữ nhiệt, gây ám mùi vĩnh viễn, khó vệ sinh; nguy cơ nổ/bỏng do áp suất khí gas tích tụ bên trong từ đồ uống có ga hoặc lên men,

Lưu ý khi dùng bình giữ nhiệt

Để sử dụng bình giữ nhiệt một cách an toàn và hiệu quả, hãy lưu ý những điều sau

- Đựng nước lọc, trà (không quá đậm), cà phê: Đây là những loại đồ uống lý tưởng nhất để đựng trong bình giữ nhiệt, đặc biệt nếu bạn uống trong ngày.

- Vệ sinh bình giữ nhiệt kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng: Dùng nước ấm và bàn chải mềm để rửa sạch bình. Có thể dùng thêm dung dịch baking soda pha loãng để khử mùi và làm sạch sâu định kỳ.

- Kiểm tra chất liệu bình: Bình giữ nhiệt chất lượng cao thường làm từ inox 304 hoặc 316, có khả năng chống ăn mòn tốt hơn.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất: Mỗi bình giữ nhiệt có thể có những khuyến nghị riêng về loại đồ uống và cách vệ sinh.

- Không đổ quá đầy: Luôn chừa một khoảng trống nhỏ ở miệng bình, đặc biệt khi đựng đồ nóng, để tránh áp suất và tràn đổ.