Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 82.500 người xuống đường trên cả nước, giảm so với mức 106.000 người của một tuần trước đó. Riêng tại thủ đô Paris, nhà chức trách ghi nhận 21.500 người tham gia, trong khi ban tổ chức đưa ra con số 45.000 người. Các cuộc tuần hành phần lớn diễn ra ôn hòa. Tại Lyon, cảnh sát dùng hơi cay để giải tán một số đoàn tuần hành không được phép.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 82.500 người xuống đường trên cả nước, giảm so với mức 106.000 người của một tuần trước đó. (Ảnh: Reuters)

Tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, hàng nghìn người vẫn đổ ra đường tuần hành bất chấp mưa lớn. Tổng liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha đề nghị Chính phủ tăng lương và lương hưu, kiềm chế giá hàng hóa thiết yếu và giảm gánh nặng tiền thuê nhà.

Theo truyền thông địa phương, kể từ năm 2017 đến nay, giá nhà tại nước này đã tăng hơn gấp đôi; giá thuê theo hợp đồng mới cũng tăng vọt tương đương.

Tại Barcelona, Tây Ban Nha, các công đoàn giáo dục và các tổ chức đại diện người thuê nhà cùng xuống đường. Giáo viên yêu cầu tăng lương, giảm sĩ số lớp học và bổ sung nguồn lực cho trường công, còn các tổ chức đại diện người thuê nhà kêu gọi bổ sung nguồn cung nhà ở giá rẻ. Cảnh sát địa phương ước tính khoảng 3.000 người tham gia, trong khi các tổ chức công đoàn đưa ra con số 5.000 người.

Anh Tuyển (VOV-Paris)