Người Việt tại Đức kể tình hình sau làn sóng biểu tình, đập phá cửa hàng

(VTC News) -

Cuộc biểu tình tại Đức bùng nổ mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của nhóm thanh niên “GenZ regelt” (Gen Z ra tay). Hàng chục nghìn người tập hợp tại Berlin, Frankfurt và Cologne để phản đối cơ sở vật chất học đường xuống cấp, áp lực lạm phát, nguy cơ tái áp dụng nghĩa vụ quân sự và vấn đề biến đổi khí hậu. Dù khởi đầu hòa bình, tình trạng cướp phá và xô xát đã nổ ra, buộc cảnh sát phải triển khai vòi rồng để giải tán đám đông.

Dòng người tham gia biểu tình với khẩu hiệu “GenZ regelt” (Gen Z ra tay) tại Berlin, Đức. (Ảnh: AP)

Anh Nguyễn Tuấn Toàn - sinh sống và học tập tại Đức hơn 5 năm cho biết hiện mọi thứ đã trở lại bình thường, không có gì đáng lo ngại. Theo anh Toàn, phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa, tập trung tại một số thành phố lớn. Tuy nhiên, tại một vài nơi xuất hiện tình trạng đập phá và cướp bóc, chủ yếu nhắm vào các cửa hàng, trước khi lực lượng chức năng kiểm soát tình hình.

“Hiện tại, tất cả cuộc biểu tình đã chấm dứt và mọi người đi làm, đi học bình thường”, anh Toàn chia sẻ.

Anh Toàn thông tin thêm trong hơn 5 năm sinh sống tại Đức, bản thân từng chứng kiến nhiều cuộc biểu tình, dù diễn ra không thường xuyên. Tuy nhiên, đợt biểu tình ngày 31/10 có quy mô lớn hơn những gì anh từng chứng kiến.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu anh Toàn chứng kiến tình trạng đập phá, cướp bóc xảy ra tại một số cửa hàng lớn ở các thành phố, trong đó có Frankfurt.

“Ở Đức mọi người biểu tình yên bình lắm, tại vì cảnh sát được triển khai rất đông. Thậm chí, cảnh sát còn đông hơn người biểu tình”, anh Toàn nói.

Biểu tình ở nhiều thành phố tại châu Âu trong cuối tuần qua. (Video: AP)

Cùng chia sẻ về tình hình tại Đức, chị Trần Na (quê Hà Tĩnh), hiện sinh sống gần Stuttgart thông tin khu vực chị ở vẫn ổn định, chưa ghi nhận diễn biến đáng lo ngại. Theo chị Na, các hoạt động biểu tình chủ yếu diễn ra tại những thành phố lớn. Qua những thông tin chị theo dõi, Frankfurt là một trong những địa điểm xảy ra tình trạng cửa hàng bị đập phá.

Trong khi đó, chị Dương Thùy Linh đang sinh sống và làm việc tại Hamburg cho biết các cuộc biểu tình đã kết thúc và không ảnh hưởng đáng kể đến công việc thường ngày của chị.

“Hiện tại, các cuộc biểu tình đã kết thúc. Các cuộc biểu tình ở Đức sẽ được đăng ký trước và diễn ra trong thời gian cố định, nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động thường ngày. Mình vẫn đi làm bình thường”, chị Linh cho hay.

Những chia sẻ từ 3 người Việt tại các địa điểm khác nhau cho thấy tình hình sau biểu tình có sự khác biệt giữa từng khu vực ở nước Đức. Trong khi một số thành phố lớn ghi nhận nhiều vụ gây rối, đập phá, nhiều nơi khác vẫn duy trì nhịp sống bình thường.

Cảnh sát chống bạo động phong tỏa một tuyến đường tại Đức hôm 31/10. (Ảnh: Getty)

Theo lãnh đạo cơ quan nội vụ bang Hesse - ông Roman Poseck cảnh sát bắt giữ 54 người ở độ tuổi 13 - 29 trong cuộc biểu tình hôm 31/10, đa số người bị bắt giữ là công dân Đức, song nhiều trường hợp tham gia bạo loạn có nguồn gốc nhập cư.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt khẳng định những kẻ gây rối sẽ bị tìm ra danh tính và phải chịu trách nhiệm. “Tôi mong rằng sẽ có những hình phạt nghiêm khắc. Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận những hành vi bạo loạn như vậy xảy ra tại đây”, ông Dobrindt tuyên bố.

Cảnh sát đã huy động 1.300 sĩ quan để trấn áp đám đông, trong đó hơn 100 sĩ quan bị thương vì các cuộc đụng độ. Đồng thời, nhiều biện pháp kiểm soát biên giới được chính quyền Đức thắt chặt trước, do lo ngại nhóm cực đoan từ nước ngoài có thể lợi dụng tình hình để kích động bạo loạn.