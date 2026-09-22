Vinhomes Green Paradise giải bài toán 'lệch pha' nhu cầu của gia đình đa thế hệ

(VTC News) -

Với sự xuất hiện của tuyến đường sắt tốc độ cao giúp đi từ Bến Thành về Cần Giờ chỉ trong 13 phút, kết hợp cùng hệ tiện ích All-in-One tại Vinhomes Green Paradise, bài toán “lệch nhịp” được giải trọn vẹn. Second-home (ngôi nhà thứ 2) bên biển vì thế vừa là chốn sum họp tự nhiên, vừa là tài sản trường tồn cho mai sau.

13 phút di chuyển cho phép mỗi người chủ động nhịp sống riêng

Khó khăn khi sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng truyền thống là tình trạng “cửa đóng then cài” phần lớn thời gian trong năm. Người lớn bận rộn công việc, trẻ nhỏ vướng lịch học, ông bà lại ngại ngần những chặng đường xa xôi, khiến căn nhà ven biển thường phải chờ đợi một thời điểm hiếm hoi khi tất cả mọi người cùng rảnh rỗi.

Tại siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, lời giải cho bài toán “lệch nhịp” bắt đầu từ mạng lưới siêu kết nối đa phương thức. Mắt xích mang tính cách mạng nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với vận tốc thiết kế lên tới 350 km/h.

Khi vận hành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai đầu tuyến xuống chỉ còn khoảng 13 phút - nhanh hơn cả một chặng di chuyển thông thường trong nội thành giờ cao điểm.

Kết nối Bến Thành - Cần Giờ dự kiến giảm xuống còn khoảng 13 phút giúp căn nhà thứ 2 nhờ đó có cơ hội hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống mỗi gia đình.

Chính 13 phút nén chặt không gian này cho phép các gia đình chia nhỏ lịch trình một cách linh hoạt: bố mẹ có thể an tâm về trung tâm thành phố xử lý công việc rồi quay lại biển dùng bữa tối, trong khi ông bà và các cháu tiếp tục chuỗi ngày nghỉ dưỡng thảnh thơi.

Song hành cùng đường sắt cao tốc, hành lang đường bộ mang lại sự tự chủ tối đa cho những chuyến đi đông người. Dự án cầu Cần Giờ quy mô 6 làn xe sẽ thay thế hoàn toàn phà Bình Khánh, kết hợp cùng trục đại lộ Rừng Sác mở rộng lên tới 10 làn xe, giúp thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm về Cần Giờ chỉ còn khoảng 35 phút.

Với gia đình nhiều thế hệ, khoảng cách thuận tiện còn giúp những cuộc gặp bớt phụ thuộc vào những dịp lễ, Tết. Một sinh nhật, buổi tối có chương trình biểu diễn yêu thích hay cuối tuần các cháu được nghỉ cũng đủ thành lý do để trở về. Căn nhà thứ 2 nhờ đó có cơ hội hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống mỗi gia đình.

Thế giới tiện ích All-in-One giữ chân từng thành viên ở lại dài ngày

Để những nhu cầu riêng của từng thành viên gặp nhau tại một điểm, ngôi nhà thứ 2 cần đáp ứng các cách tận hưởng khác nhau. Người lớn tuổi thường cần nhịp sinh hoạt dễ duy trì; trẻ nhỏ muốn khám phá; bố mẹ tìm thời gian vận động hoặc gặp bạn bè. Sự phong phú có ý nghĩa khi mỗi người được chọn hoạt động phù hợp mà vẫn gần gia đình.

Với con trẻ, mỗi kỳ nghỉ cuối tuần đều có thể trở thành một hành trình phiêu lưu bất tận thay vì bị giam mình trong bốn bức tường bê tông. Kỳ quan lễ hội và giải trí toàn cầu VinWonders Cần Giờ với 280 trò chơi và các khu lễ hội 5 châu mở ra cơ hội khám phá liên hoàn. Mỗi chuyến trở lại có thể dành cho một chủ đề, để cuộc vui nối tiếp mà không phải cố gắng gói mọi trải nghiệm vào một ngày.

280 trò chơi với các chủ đề lễ hội hấp dẫn tại VinWonders tạo thêm những cuộc hẹn khám phá cho trẻ nhỏ trong từng kỳ nghỉ.

Young Paradise Hub nối dài những trải nghiệm ý nghĩa cho con trẻ khi trở về ngôi nhà thứ 2 của gia đình. Các hoạt động từ nghệ thuật, robot đến bơi và bóng rổ, giúp trẻ vừa học vừa chơi. Những chuyến khám phá sinh thái Rừng Sác cũng có thể mở rộng trải nghiệm ra ngoài đô thị, khơi gợi sự tò mò và bản năng khám phá với thiên nhiên Cần Giờ.

Trong khi con trẻ hào hứng với những vùng đất và trò chơi mới, thế hệ ông bà lại tìm thấy chốn dưỡng lành nguyên bản. Thiên nhiên rừng - biển - hồ cùng hệ sinh thái 370 công viên nội khu giúp người cao tuổi thong thả duy trì thói quen đi bộ, dưỡng sinh ngay tại nơi ở.

Đặc biệt, sự hiện diện của đô thị hưu trí và dưỡng lão Vin New Horizon với khu biệt thự hưu trí, Retreat Hub trị liệu suối khoáng nóng, trung tâm New Horizon Center và Bệnh viện Vinmec mang lại tấm lá chắn y tế vững chãi. Nhờ đó, người lớn tuổi tự chủ sống vui khỏe, giao lưu với cộng đồng tri thức cùng thế hệ mà không có cảm giác phụ thuộc vào con cháu.

Các sự kiện, lễ hội quy mô lớn là điểm hẹn để gia đình trở về căn nhà bên biển thường xuyên hơn.

Đối với những trụ cột gia đình, Vinhomes Green Paradise là nơi tái tạo năng lượng và cân bằng thân - tâm - trí.

Buổi sáng có thể bắt đầu bằng những vòng đấu trên bộ đôi sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế; buổi chiều rèn luyện thể lực tại Sportia Complex hoặc thư giãn bên bến du thuyền Landmark Harbour; và buổi tối thăng hoa cùng các sự kiện âm nhạc, nghệ thuật tại Nhà hát Sóng Xanh hay quảng trường biển.

Khi các tiện ích vận hành, chủ nhà có thể mời họ hàng, đồng nghiệp đến thưởng thức các chương trình yêu thích, ở lại nghỉ rồi trở về trung tâm ngay sáng hôm sau.

Khi mỗi cá nhân đều có một lý do thuyết phục để trở về và gắn bó, căn nhà thứ 2 bên biển không còn là một tài sản tĩnh đóng kín. Đó là nơi cuốn lịch riêng của từng người được chuyển hóa thành những ngày sum họp ấm áp, biến nơi đây thành một di sản sống động và hữu dụng cho cả gia đình qua nhiều thế hệ.