Bị xử thua tuyển Việt Nam, Malaysia quyết kháng cáo

Dù bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trừ 6 điểm và buộc xử thua một số trận, đội tuyển Malaysia khẳng định sẽ không buông xuôi. Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia, ông Rob Friend, cho biết vụ việc vẫn đang được xem xét bằng các biện pháp pháp lý, đồng thời khẳng định cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.

“Chúng tôi tôn trọng các quy định của giải đấu, nhưng đồng thời vụ việc đang được xem xét thông qua những kênh pháp lý phù hợp”, ông cho biết trong một tuyên bố ngày 19/3. Chỉ hai tuần trước trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam diễn ra ngày 31/3, Malaysia nhận cú sốc lớn khi AFC kết luận đội đã sử dụng một số cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.

Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Rob Friend khẳng định cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.

Theo án phạt, các trận thắng trước Việt Nam và Nepal bị xử thua 0-3, khiến Malaysia mất tổng cộng 6 điểm, gần như không còn cơ hội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Trước đó, FIFA đã điều tra và phát hiện một số giấy tờ liên quan đến nguồn gốc và nơi sinh của cầu thủ là không hợp lệ. Liên đoàn Bóng đá Malaysia từng kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhưng không thành công. AFC tiến hành áp dụng án phạt, bao gồm cả khoản tiền phạt 50.000 USD (khoảng 250.000 ringgit).

Dù đối mặt khó khăn, lãnh đạo đội tuyển khẳng định trọng tâm trước mắt của đội vẫn không thay đổi, đó là chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam.

“Ưu tiên của chúng tôi vẫn luôn là hỗ trợ các cầu thủ và ban huấn luyện, đảm bảo toàn đội ở trạng thái tốt nhất để thi đấu chuyên nghiệp, đoàn kết và đầy tự hào. Chúng tôi đang dồn toàn lực cho trận đấu với Việt Nam sắp tới, với tinh thần và kỷ luật đã duy trì suốt năm 2025”, ông Friend nói.

Ông đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì luôn tin tưởng và đồng hành cùng đội tuyển trong giai đoạn khó khăn này.