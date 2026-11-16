(VTC News) -

Chiều 16/11, hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, các đại biểu và Nhân dân phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cùng nhau ôn lại lịch sử, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết và các phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An và lãnh đạo phường Thục Phán trao quà cho người có uy tín tiêu biểu của tổ dân phố Phố Thầu.

Tổ dân phố Phố Thầu, phường Thục Phán có 305 hộ với 1.078 nhân khẩu, đời sống người dân ổn định, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi được quan tâm; các phong trào xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự được duy trì. Tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cùng các đại biểu theo dõi, cổ vũ trò chơi dân gian lảy cỏ tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An bày tỏ vui mừng trước không khí đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo của Nhân dân; ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của bà con đối với việc xây dựng khu dân cư. Biểu dương những kết quả tổ dân phố Phố Thầu đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, năng động trong phát triển kinh tế, truyền thống kinh doanh trọng chữ tín và lối sống nghĩa tình.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh, đoàn kết là sức mạnh của mỗi cộng đồng dân cư, văn hóa bắt đầu từ hạnh phúc gia đình, tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương và sẻ chia, do đó, thời gian tới, mỗi người dân tiếp tục chung tay xây dựng khu phố đoàn kết, văn minh, hạnh phúc, phát huy lợi thế thương mại, dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thích ứng với phương thức kinh doanh mới.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Thục Phán tiếp tục gần dân, lắng nghe, đồng hành, giải quyết các kiến nghị chính đáng, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Sau phần ôn lại truyền thống, các đại biểu cùng Nhân dân tham gia giao lưu trò chơi dân gian lảy cỏ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống.

Xã Bảo Lâm xây dựng khối đại đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Vũ Hồng Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại xóm Nà Mấư, xã Bảo Lâm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Vũ Hồng Quang phát biểu tại ngày hội.

Xóm Nà Mấư hiện có 119 hộ với 705 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Nhân dân tập trung phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; duy trì trồng quế, hồi, sa nhân và phát triển chăn nuôi. Phong trào xây dựng nông thôn mới được hưởng ứng tích cực; Nhân dân đã đóng góp 1.785 ngày công làm 3.000 m² đường bê tông, cùng nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc được quan tâm. Năm 2026, có 113/119 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 94,96%; xóm đạt danh hiệu làng văn hóa. Tại ngày hội, khu dân cư tổ chức biểu dương, trao công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2026 cho đại diện các hộ gia đình tiêu biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Vũ Hồng Quang trao quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu xóm Nà Mấư.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, phát biểu chung vui với Nhân dân xóm Nà Mấư, ông Vũ Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết ở xóm. Đây là minh chứng của việc thực thi hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, thể hiện ý chí, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên của bà con xóm Nà Mấư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân trong xóm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; đoàn kết Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo cho trẻ em, không để trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao quà của tỉnh cho cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận xóm Nà Mấư; trao quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu, 109 hộ nghèo và 30 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh trao hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo của xóm.