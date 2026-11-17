(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng sáng mai (18/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều lan rộng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ 18/11 đến 19/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Miền Bắc sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, trời chuyển rét. (Ảnh minh hoạ)

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 15-18°C.

Từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay (17/11), thời tiết Hà Nội phổ biến có nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm dao động 23-25°C, ban ngày nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 30-32°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết Hà Nội từ khoảng trưa và chiều 18/11. Ngày và đêm 18/11, Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa. Từ chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực này giảm nhiệt mạnh, trời chuyển rét.

Theo bảng cập nhật và thời tiết nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 19/11, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm khoảng 5°C so với ngày hôm trước, phổ biến 22°C, nhiệt độ thấp nhất giảm khoảng 2°C, còn 19°C, trời rét, nhiều mây, không mưa.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, Hà Nội mưa trở lại trong ngày 20/11, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, cao nhất 20°C, thấp nhất 16°C, trời mưa rét.

Ngày 21-22/11, khu vực này tạnh ráo, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng trở lại, dao động 22-23°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 15-16°C.

Từ 23-26/11, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh, cao nhất 26-27°C, thấp nhất 19-21°C, trời có mây, không mưa.