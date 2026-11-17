(VTC News) -

Ngày 17/11, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết chính quyền địa phương vừa hỗ trợ hai vợ chồng cao tuổi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn sau 70 năm chung sống.

Hai nhân vật đặc biệt ấy là cụ ông Võ Hồng Thắng (88 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Là (89 tuổi, trú thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường).

Cán bộ xã trao giấy đăng ký kết hôn cho 2 cụ U90 ở Quảng Ngãi. Ảnh: ĐVCC

Theo cán bộ hộ tịch địa phương, hai cụ bắt đầu chung sống như vợ chồng từ năm 1956. Trải qua 70 năm gắn bó, đến nay hai cụ mới lần đầu thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Do tuổi cao, sức yếu, việc đi lại khó khăn, gia đình đã đề nghị chính quyền hỗ trợ hai cụ làm thủ tục ngay tại nhà.

Ngày 16/11, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Tường trực tiếp đến nhà, hướng dẫn kê khai hồ sơ, kiểm tra thông tin và hỗ trợ hoàn tất các thủ tục theo quy định. Sau khi hồ sơ được giải quyết, bà Vũ Thị Kiều Vân - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường - trực tiếp đến tận nhà và trao giấy chứng nhận kết hôn, chúc mừng đôi vợ chồng gần 90 tuổi.

Theo UBND xã Vạn Tường, việc hỗ trợ hai cụ nằm trong mô hình “Hỗ trợ toàn trình trong thực hiện thủ tục hành chính cho người yếu thế trên địa bàn xã Vạn Tường”, được triển khai từ tháng 6/2026. Mô hình hướng đến người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp gặp trở ngại trong việc đi lại, tiếp cận dịch vụ hành chính công. Thay vì phải đến trụ sở làm thủ tục, người dân thuộc diện hỗ trợ được cán bộ trực tiếp đến tận nơi hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết hồ sơ.