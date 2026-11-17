(VTC News) -

Ngày 17/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo công bố sự kiện Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản”.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho hay truyền thống giăng đèn kết hoa và nghề làm lồng đèn đã gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của thương cảng quốc tế Hội An qua nhiều thế kỷ. Mỗi chiếc đèn lồng không chỉ là một sản phẩm thủ công truyền thống mang đậm bản sắc, mà còn là câu chuyện về lịch sử, văn hóa và sự giao thoa giữa phương Đông và phương Tây.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.

Nhằm tôn vinh giá trị di sản này, đồng thời triển khai các nhiệm vụ của đô thị di sản sáng tạo Hội An trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026 - 2027, định hướng đến năm 2030, và thực hiện các cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, TP Đà Nẵng quyết định tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026.

“Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội lần này không nằm ở việc phô diễn quy mô công nghiệp, mà chú trọng vào chiều sâu của sự mộc mạc, nguyên bản và giao lưu văn hóa. Sự kiện quy tụ sự tham gia của 12 thành phố đến từ 8 quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore, cùng hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật được sắp đặt công phu, đặc sắc” - bà Thi nói.

Theo kế hoạch, Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/12 tại Quảng trường sông Hoài, phố cổ Hội An. Đáng chú ý, không gian trưng bày đèn lồng nghệ thuật sẽ được duy trì phục vụ người dân, du khách đến hết Tết Nguyên tiêu năm 2027.

Bên cạnh lễ khai mạc vào tối 3/12, chuỗi hoạt động phong phú như chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành”, triển lãm lịch sử nghề đèn lồng, các không gian trải nghiệm chế tác cùng nghệ nhân, cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng” hay cuộc thi ảnh “Ấn tượng đèn lồng Hội An” hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn sáng tạo, kết nối ký ức truyền thống với nhịp sống đương đại.

Đèn lồng được giăng trên các tuyến đường trong phố cổ và trở thành hình ảnh ấn tượng trong mắt du khách.

Thông qua sự kiện, Đà Nẵng đặt mục tiêu gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn với phát triển bền vững: Tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng nghệ nhân địa phương, khuyến khích đổi mới sáng tạo có trách nhiệm với các vật liệu thân thiện môi trường, tiếp tục nâng tầm Hội An như một điểm đến văn hóa quốc tế đặc sắc.

Đặc biệt, việc tổ chức lễ hội lần này còn làm cơ sở đánh giá, để lãnh đạo thành phố tiếp tục định hướng tổ chức sự kiện vào những năm tiếp theo và xây dựng thành một sự kiện lễ hội định kỳ thường xuyên để thu hút du khách.