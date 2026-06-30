Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã công bố và trao quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Ban gồm 24 thành viên, Trưởng ban là Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Các Phó trưởng Ban gồm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho các thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TP. (Ảnh: SGGP)

Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy TP.HCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố.

Ban cũng sẽ tham gia đánh giá, phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ.

Tổ chức hội thảo khoa học, làm cơ sở xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác, do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao.

Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động, và được thành lập các tiểu ban trực thuộc. Bao gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

Đánh giá cao kinh nghiệm và quá trình công tác của các thành viên được phân công nhiệm vụ tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tin tưởng Ban sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, vị trí và sự cần thiết của Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới, và khẳng định, Ban phải là một trong những đơn vị tiên phong, áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ và nhanh nhất có thể trong toàn bộ hoạt động.

Qua đó, những kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả sẽ được tổng kết, nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị khác của thành phố.