(VTC News) -

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản” diễn ra trọng tâm từ ngày 13 đến 24/11/2026, kết nối Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên nhịp sống rộn ràng từ phố đi bộ Kim Đồng đến các bản làng, điểm thực hành di sản.

Thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng.

Du khách chỉ cần vào trang web Du lịch Cao Bằng, tại đây “Bản đồ văn hóa Cao Bằng” trên nền tảng số, “Hộ chiếu văn hóa Cao Bằng” cùng 24 câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh giúp du khách dễ dàng chạm vào chiều sâu mang đậm bản sắc địa phương.

4 tuyến trải nghiệm và sắc màu từng vùng đất

Trên hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, mỗi cung đường mang một vẻ đẹp riêng để du khách vừa ngắm cảnh, chụp ảnh, vừa thưởng thức hương vị đặc trưng.

Phía Tây của Cao Bằng, nổi bật với núi non hùng vĩ, cung đường uốn lượn và những điểm check-in ấn tượng giữa đại ngàn, lý tưởng cho du khách yêu thích săn mây, chụp ảnh thiên nhiên và tìm hiểu đời sống vùng cao.

Những ngôi nhà sàn làm bằng đá, lợp ngói âm dương đặc trưng tại làng đá Khuổi Ky, Cao Bằng.

Tại đây, du khách có thể khám phá từ Lang Môn với hóa thạch san hô 400 triệu năm, qua khối granit Phja Oắc, các mỏ thiếc - vonfram và hệ sinh thái lên tới đỉnh Phja Oắc cao 1.935m đến Biệt thự Nhà Đỏ, đồi chè Kolia, Rừng Trần Hưng Đạo, Đồn Phai Khắt và nghề thêu sáp ong của người Dao Tiền.

Phía Nam, thu hút khách du lịch nhờ cảnh sắc sơn thủy hữu tình, cung đường khám phá thuận lợi, nhiều góc chụp ảnh đẹp và ẩm thực đậm đà bản sắc miền núi với các món ngon đặc sản địa phương.

Men theo Quốc lộ 4A, nơi bazan cấu tạo gối kể chuyện dung nham dưới đáy đại dương cổ và những năm tháng kháng chiến trên Đường số 4, du khách sẽ nhìn thấy Cụm di tích Chiến thắng Biên giới 1950, đỉnh Báo Đông, đèo Khau Khoang, làng nghề mía đường Bó Tờ, chùa Phật tích Trúc Lâm và Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng.

Phía Đông, bắt mắt bởi bức tranh thiên nhiên kỳ ảo, những điểm dừng chân giàu giá trị cảnh quan - văn hóa, góc máy ấn tượng và ẩm thực đặc sắc như vịt quay 7 vị, hạt dẻ Trùng Khánh, phở chua hay bánh trứng kiến.

Với hành trình dọc quốc lộ 3 về phía Đông, du khách trải nghiệm đèo Mã Phục, Mắt Thần núi, các làng nghề giấy bản Dìa Trên, hương Phja Thắp, rèn Phúc Sen, động Ngườm Ngao, làng đá Khuổi Ky và thác Bản Giốc cùng văn hoá các dân tộc Tày, Nùng, Dao.

Phía Bắc, gắn với cội nguồn lịch sử cách mạng và không gian văn hóa truyền thống đặc sắc, mở ra hành trình tìm về ký ức và nét đẹp nguyên sơ của vùng biên.

Cuối cùng, du khách có thể tham quan Vườn đá Hoàng Tung và các cảnh quan karst, Pác Bó nơi Bác Hồ trở về nước năm 1941, hang Ngườm Bốc, các đền Dẻ Đoóng, Vua Lê, Nùng Trí Cao và làng dệt thổ cẩm Luống Nọi của người Tày.

24 câu chuyện di sản đặc biệt

Giữa kho tàng 24 câu chuyện văn hóa được giới thiệu, du khách được tìm hiểu và khám phá những điều đặc biệt trong từng câu chuyện tại mỗi địa phương, khắc họa rõ nét bức tranh di sản của miền non nước.

Nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong là nghề thủ công truyền thống đặc sắc của người Dao Tiền, tỉnh Cao Bằng.

Nổi bật như Núi Mắt Thần, tại xóm Bản Danh, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đây là kỳ quan địa chất độc đáo với vòm đá xuyên thấu giữa thung lũng xanh mát, tạo nên khung hình ngoạn mục thay đổi theo từng vệt nắng, thu hút đông đảo du khách tới chiêm ngưỡng và lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Đèo Mã Phục nằm trên quốc lộ 3, thuộc xóm Cao Xuyên, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng (trước là xã Quốc Toản). Đèo cách trung tâm Cao Bằng hơn 20km về phía đông. Đèo dài hơn 3,5km, ở độ cao khoảng 700 m, quanh co với 7 tầng dốc uốn lượn.

Đây là một trong những con đèo hiểm trở và kỳ vĩ nhất Cao Bằng, cung đường đèo uốn lượn ấn tượng qua những dãy núi đá vôi, không chỉ là điểm dừng chân ngắm cảnh lý tưởng mà còn gợi mở câu chuyện về địa hình, lịch sử và nhịp sống giao thương vùng cao.

Làng giấy bản Dìa Trên, nằm trên QL3, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng là nơi lưu giữ nghề làm giấy bản thủ công truyền thống bền bỉ qua thời gian, đưa du khách tận mắt chứng kiến từng công đoạn tỉ mỉ từ bàn tay nghệ nhân và cảm nhận giá trị văn hóa gắn với sinh kế cộng đồng.

Ngoài ra, còn rất nhiều địa danh nổi tiếng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, làng đá Khuổi Ky… mà du khách nhất định một lần đặt chân đến.

Nhịp sống văn hóa và trải nghiệm cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở tham quan thắng cảnh, chuỗi sự kiện còn thổi bừng sức sống tại các xã, phường và không gian trung tâm.

Người dân và du khách được hòa mình vào các không gian thực hành nghề thủ công như làm hương, làm giấy bản, đan nón Nùng, in hoa văn sáp ong trên vải của người Dao Tiền, dệt thổ cẩm, chế tác đàn tính, cùng các trò chơi dân gian quen thuộc như tung còn, kéo co, nhảy sạp, nặn pháo đất, đi cà kheo, đánh yến.

Những hoạt động ấy gắn chặt với sinh hoạt thường nhật của từng địa phương, giúp di sản không nằm yên trong sách vở mà sống động giữa cộng đồng.

Đến với Cao Bằng, du khách được tận hưởng không khí trong lành, không gian yên tĩnh, gắn với địa danh lịch sử nổi tiếng và khám phá câu chuyện lịch sử hàng trăm năm.

Thông qua chuỗi hoạt động, Cao Bằng hướng tới tạo dấu ấn về một không gian văn hóa mở, nơi di sản được bảo tồn, thực hành và lan tỏa từ cộng đồng; đồng thời tăng cường kết nối các sản phẩm văn hóa với thị trường du lịch, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và phát huy giá trị di sản theo hướng bền vững.