Một người dân Hà Nội nhận 34 tỷ đồng bồi thường trong dự án mở rộng Quốc lộ 1A

(VTC News) -

Ngày 26/10, UBND phường Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nằm trong Dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai cho biết, trên địa bàn phường có 222 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Nhân viên ngân hàng giúp người dân mang tiền về nhà an toàn.

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng đã tổ chức 4 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án. Sau 4 đợt chi trả có 59 hộ dân nhận tiền bồi thường với tổng số tiền lên tới hơn 650 tỷ đồng.

Đợt chi trả thứ 5 diễn ra vào chiều nay, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng thực hiện chi trả cho 12 hộ dân với tổng số tiền chi trả là 117 tỷ đồng. Trong đợt chi trả lần này, hộ dân nhận số tiền cao nhất là 34 tỷ đồng.

Một người dân nhận tiền đền bù ở phường Bạch Mai (Hà Nội).

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai cho biết, chính quyền phấn đấu trong tháng 10 sẽ hoàn thành việc phê duyệt phương án cho các hộ dân còn lại, đồng thời tiếp tục giải quyết các vướng mắc, khiếu nại (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A là một trong những dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), khởi công vào tháng 5/2026.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3ha và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.