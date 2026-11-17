Chiều nay 17/11/2026, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan khác đã bế mạc tại Manila, Philippines, với lễ chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN cho Singapore - nước chủ tịch ASEAN 2027.

Với niềm tin chiếc thuyền ASEAN sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos trao chiếc búa biểu tượng cho Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, đánh dấu việc chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Singapore.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đã cố gắng hiện thực hóa chủ đề “Định hướng tương lai, cùng nhau tiến bước”, gửi lời cảm ơn tới các nước thành viên và đối tác trong việc đóng góp vào các kết quả trong năm Chủ tịch ASEAN.

Tổng thống Ferdinand Marcos nhấn mạnh, ngay cả khi các điều kiện thay đổi, ASEAN vẫn tiếp tục củng cố hòa bình và ổn định, đưa các nền kinh tế xích lại gần nhau hơn, đồng thời mở rộng các cơ chế bảo vệ và tạo thêm cơ hội cho người dân.

Tổng thống Philippines bày tỏ hy vọng từng người dân ASEAN sẽ cảm nhận được những kết quả trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines: “Người dân có thể không đọc hay biết hết những gì chúng ta viết hoặc phát biểu, nhưng hy vọng rằng họ có thể cảm nhận được những thành quả đó. Họ cảm nhận được khi sự hợp tác mở ra cơ hội mới cho một doanh nghiệp nhỏ; họ cảm nhận được khi một lao động di cư trở về nhà an toàn và được sự tôn trọng; họ cảm nhận được khi sự hỗ trợ đến kịp thời với một gia đình trước khi thiên tai biến thành thảm kịch. Những người dân chính là lý do khiến sứ mệnh này trở nên quan trọng”.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos trao chiếc búa biểu tượng cho Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Nguồn: Reuters

Đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2027, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chúc mừng Philippines đã đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 thành công. Tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa khi ASEAN sẽ tròn 60 tuổi, Thủ tướng Lawrence Wong chọn chủ đề “Hội nhập sâu rộng hơn, quan hệ đối tác mở rộng hơn” cho nhiệm kỳ của Singapore.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết: “Hội nhập sâu rộng hơn là vì chúng ta còn có thể làm nhiều hơn nữa để hiện thực hóa trọn vẹn tiềm năng của ASEAN. Điều này bao gồm việc tăng cường các liên kết trong lĩnh vực tài chính, công nghệ kỹ thuật số và năng lượng; chúng ta cần tiến thêm những bước cụ thể hướng tới một thị trường ASEAN thống nhất, nơi các doanh nghiệp có thể thiết lập và vận hành một cách thuận lợi hơn, đồng thời người dân có thêm cơ hội để làm việc, đầu tư và thịnh vượng. Quan hệ đối tác mở rộng hơn là vì ASEAN phải tiếp tục duy trì sự cởi mở và hướng ngoại”.

Singapore đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN trong bối cảnh môi trường toàn cầu ngày càng trở nên thách thức, Thủ tướng Wong khẳng định, trước các áp lực từ bên ngoài sẽ là phép thử đối với sự gắn kết và đoàn kết của ASEAN.