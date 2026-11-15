Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Hàng loạt các vấn đề về an ninh khu vực, hội nhập kinh tế và những căng thẳng địa chính trị dự kiến sẽ là trọng tâm trong các cuộc thảo luận trong 3 ngày diễn ra hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định, với chủ đề cùng chèo lái tương lai - Hình ảnh chiếc thuyền “Palangay” - tâm điểm trong logo nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN - là biểu tượng cho những nỗ lực của ASEAN vượt qua những sóng gió. 11 quốc khác biệt về quy mô, lịch sử, văn hóa và hoàn cảnh, đến với nhau với tư cách là những đối tác bình đẳng, mang theo hy vọng của người dân cùng trách nhiệm chung biến những hy vọng đó thành mục tiêu thống nhất.

Tổng thống Marcos cũng khẳng định, ASEAN cũng như thế giới đang phải đối mặt với tình hình thế giới không ngừng biến động: những căng thẳng địa chính trị, sự bất ổn kinh tế, các công nghệ mới, biến đổi khí hậu và những mối đe dọa xuyên quốc gia đang định hình lại khu vực. Tuy nhiên ASEAN đã có những phản ứng nhanh chóng với những nỗ lực tập thể.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Marcos cũng nhấn mạnh một số kết quả đạt được: Trong năm qua, ASEAN đã tăng cường hợp tác hàng hải, đẩy mạnh ứng phó với nạn buôn người, tội phạm mạng, các vụ lừa đảo trực tuyến và những mối đe dọa xuyên quốc gia khác; thúc đẩy các nền kinh tế tiến gần hơn tới Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN; đạt được những bước tiến trong dự án lưới điện ASEAN; củng cố các liên kết thương mại và chuỗi cung ứng; đồng thời gia tăng hỗ trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) cùng các ngành công nghiệp sáng tạo; kết nối với bạn bè và đối tác trên toàn cầu để xây dựng một phản ứng thống nhất và có tổ chức trước những thách thức chung.

Tổng thống cho rằng năm 2026 có ý nghĩa quan trọng khi các nước kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), nhấn mạnh những nguyên tắc đã trở thành nền tảng vững chắc cho khu vực. Nước chủ tịch Philippines bày tỏ hy vọng trong những ngày họp tới của ASEAN, cùng với các đối tác bên ngoài, ASEAN sẽ định hình cách thức đối mặt với các thách thức hiện nay, nắm bắt những cơ hội, đồng thời chuẩn bị cho khu vực này sẵn sàng đón nhận các thế hệ tương lai.

Phạm Hà-Lại Hoa/VOV