Bé gái 9 tháng tuổi tử vong, Khánh Hòa rà soát quy trình điều trị

(VTC News) -

Chiều 19/10, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết đơn vị có thông tin ban đầu liên quan vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong nghi sau khi tiêm thuốc tại một bệnh viện trên địa bàn.

Theo thông tin từ Sở Y tế Khánh Hòa, ngày 18/10, bé gái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa (phường Phan Rang) khám trong tình trạng sốt, ho. Sau khi thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi, chỉ định dùng thuốc và theo dõi tại bệnh viện.

Sự việc được gia đình livestream lên mạng xã hội (ảnh chụp màn hình)

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, bé diễn biến khó thở, sau đó ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản rồi chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Tuy nhiên, theo bệnh viện này, bé đã tử vong trước khi được đưa đến nơi.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và giám định pháp y để phục vụ công tác làm rõ nguyên nhân.

Ngày 19/10, Sở Y tế Khánh Hòa có công văn yêu cầu hai bệnh viện khẩn trương báo cáo toàn bộ diễn biến khám, điều trị, cấp cứu và chuyển viện, cùng các nội dung liên quan. Đồng thời, các đơn vị phải bảo quản đầy đủ hồ sơ bệnh án, dữ liệu và tài liệu phục vụ quá trình xác minh.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát, đánh giá quá trình khám, điều trị, cấp cứu và chuyển viện đối với bệnh nhi. Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có trách nhiệm tổ chức kiểm thảo tử vong theo quy định.