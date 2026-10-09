Bạn đọc hỗ trợ gần 50 triệu đồng cho gia đình 3 bố con mắc bệnh tan máu bẩm sinh

(VTC News) -

“Tôi vừa mới đi truyền máu về. Có số tiền bạn đọc giúp đỡ lúc này, gia đình tôi mừng lắm, đỡ lo hơn cho những lần đi viện tiếp theo”, anh Nguyễn Hoàng Quý (SN 1995, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ khi đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Điện tử VTC News.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Quý được phản ánh qua bài viết “Vợ vác gỗ thuê gánh 3 sinh mệnh, con lỡ lịch truyền máu vì thiếu tiền xe”, nhiều độc giả, các mạnh thường quân đã quan tâm và chuyển về số tài khoản của Báo Điện tử VTC News 49.559.035 đồng để giúp đỡ gia đình anh Quý.

Anh Quý cùng 2 con đón nhận số tiền 49,5 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình.

Đón nhận khoản hỗ trợ, anh Quý nói: “Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Số tiền này có ý nghĩa rất lớn với vợ chồng tôi, nhất là khi cả ba bố con đều phải điều trị lâu dài. Vợ tôi sẽ đỡ vất vả hơn, các con cũng có thêm điều kiện để đi viện đúng lịch”.

Với gia đình bốn người vốn sống dựa vào những đồng tiền công làm thuê ít ỏi, khoản hỗ trợ không chỉ giúp trang trải chi phí đi lại, ăn ở và điều trị trước mắt mà còn tiếp thêm hy vọng để họ vững vàng hơn trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Anh Quý cho biết, những ngày tháng tới, gia đình vẫn phải duy trì việc điều trị cho ba bố con. Vì thế, anh sẽ cùng vợ tính toán, dành dụm số tiền được hỗ trợ để ưu tiên cho những chuyến đi viện, cố gắng không để các con phải lỡ lịch truyền máu vì thiếu tiền như trước.

Anh Quý từng là trụ cột gia đình giờ gần như không còn đủ sức lao động vì căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đeo bám từ thuở nhỏ. Nỗi đau ấy càng lớn hơn khi hai con của anh là Nguyễn Hoàng Phong (SN 2019) và Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 2022) đều mắc căn bệnh giống bố.

Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn. Những chuyến đi viện, những lần truyền máu và tái khám trở thành một phần quen thuộc trong lịch sinh hoạt của ba bố con. Mỗi lần điều trị là thêm một khoản chi phí, trong khi khả năng kiếm tiền của gia đình ngày càng hạn chế.

Anh Quý cùng các con xem lại lịch truyền máu trong tháng. (Ảnh: Như Loan)

Căn bệnh này còn là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ trong gia đình anh Quý. Ông nội, bố đẻ và các cô, chú trong dòng họ đều mang bệnh. Bố anh cùng một người chú đã qua đời, để lại trong anh những ký ức đau buồn từ thuở nhỏ.

Từ khi câu chuyện của gia đình được đăng tải trên Báo Điện tử VTC News, sự sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp anh Quý có thêm nguồn lực để tiếp tục điều trị cho bản thân và hai con.

Với vợ chồng anh, hành trình phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng giữa những tháng ngày chật vật ấy, tình cảm của những người chưa từng quen biết đã trở thành điểm tựa quý giá, giúp gia đình có thêm niềm tin để tiếp tục bước đi.