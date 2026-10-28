Bắt khẩn cấp 3 người đánh nhau sau va chạm giao thông ở TP.HCM

(VTC News) -

Công an phường Thới An (TP.HCM) thông tin, đơn vị vừa bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Hải, Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt khẩn cấp 3 người đánh nhau giữa đường sau va chạm giao thông ở TP.HCM. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 20/10, Hải chạy xe máy điện lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, có hành vi lạng lách, vượt và tạt đầu nhiều phương tiện khác. Trong số này có 2 xe máy do nhóm của Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt cầm lái.

Từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, các bên xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Dù người dân xung quanh nhiều lần can ngăn, những người liên quan vẫn tiếp tục tranh cãi, xô xát.

Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Đáng chú ý, vụ đánh nhau xảy ra trên tuyến đường đông dân cư, có nhiều phương tiện qua lại, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thới An khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn trong sinh hoạt, tham gia giao thông; ưu tiên giải quyết bất đồng bằng cách ôn hòa, tránh để những xích mích nhỏ dẫn đến hành vi bạo lực, gây hậu quả đáng tiếc và vi phạm pháp luật.