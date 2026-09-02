Ô tô 'ép' người đi xe máy ngã giữa đường gây phẫn nộ ở TP.HCM

Clip ô tô ép người đi xe máy ngã giữa đường ở TP.HCM gây phẫn nộ.

Ngày 2/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại tình huống giao thông xảy ra trên đường Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, khiến nhiều người xôn xao.

Theo hình ảnh từ đoạn clip, ô tô màu đen đang lưu thông trên đường. Sau khi đi qua giao lộ, phương tiện này bất ngờ áp sát, khiến người đàn ông điều khiển xe máy mất thăng bằng, ngã xuống đường.

Thời điểm này, phía sau hiện trường có một số phương tiện đang di chuyển. Các tài xế phải phanh gấp và chuyển hướng để tránh va chạm người vừa ngã.

Sau sự việc, tài xế ô tô không dừng lại giải quyết mà tiếp tục điều khiển xe rời hiện trường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 1/9, trên đường Bạch Đằng, đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh. Ô tô liên quan mang biển kiểm soát 72H-040.XX.

Hình ảnh ô tô màu đen gây tai nạn khiến người đi đường ngã nhào nhưng không dừng lại giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Thạnh vào cuộc xác minh.

Trong ngày 1/9, lực lượng chức năng đã mời tài xế T.T.P. (sinh năm 1995, ngụ phường Thới An, TP.HCM) lên làm việc. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Công an phường Bình Thạnh đang phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân, diễn biến để xử lý vụ việc theo quy định.