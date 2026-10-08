Khởi tố, bắt giam kẻ nổ súng bắn người giữa đường ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2000, ngụ khu phố Quảng Biên, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, Tuấn từng vay của anh Trần Khắc Nguyên (sinh năm 1992, ngụ phường Trảng Bom) khoảng 20 triệu đồng nhưng chậm trả nợ. Vì thế, giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Thay vì giải quyết theo quy định pháp luật, Tuấn lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Sáng 29/8/2025, Tuấn đi xe máy trên đường Quảng Tiến 18, phường Trảng Bom. Khi phát hiện anh Nguyên chạy xe bám theo phía sau, Tuấn rút khẩu súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Nguyên. Nạn nhân bị thương ở ngực trái và bắp tay phải, tỷ lệ thương tật 4%.

Sau khi gây án, Tuấn tẩu thoát. Đến ngày 13/3/2026, anh Nguyên gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Mới đây, Công an phường Trảng Bom bắt được Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, người này thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam Tuấn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi xảy ra tranh chấp về vay mượn dân sự cần xử lý theo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mọi hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ sẽ bị truy quét và xử lý nghiêm minh.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân khi phát hiện dấu hiệu tàng trữ, mua bán vũ khí cần báo ngay cho công an địa phương qua đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn.