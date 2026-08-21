Bất động sản bước vào thời kỳ 'chọn lọc' người mua

(VTC News) -

Sự thay đổi khẩu vị này đang thúc đẩy thị trường chuyển từ cuộc chơi “mua để tăng giá” sang lựa chọn những bất động sản có nhiều lớp giá trị và khả năng thích nghi với nhu cầu dài hạn.

Khẩu vị đầu tư thay đổi sau những chu kỳ biến động

Ở những giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh, chỉ cần một vị trí được kỳ vọng hưởng lợi từ hạ tầng hoặc một dự án có mức giá hấp dẫn cũng có thể tạo ra sức hút.

Nhưng khi thị trường “trưởng thành” hơn, người mua bắt đầu đặt nhiều câu hỏi trước khi xuống tiền: Nếu không tăng giá ngay thì tài sản này có giá trị sử dụng không? Nếu cần cho thuê thì khách thuê là ai? Nếu cần bán lại thì nhóm khách hàng nào sẽ mua?

Đó là sự chuyển dịch từ tư duy “mua một sản phẩm bất động sản” sang sở hữu một tài sản có khả năng vận hành và tạo giá trị trong thực tế.

Một dự án vừa đáp ứng nhu cầu ở thực của các gia đình trẻ, chuyên gia, vừa tối ưu cho nhà đầu tư cho thuê sẽ có “điểm tựa” vững chắc hơn trước mọi biến động thị trường.

Đó cũng là lý do các dự án đa dạng công năng và đa dạng tệp khách hàng luôn được giới chuyên gia đánh giá cao. Bởi trong dài hạn, thanh khoản bền vững không chỉ đến từ tiềm năng tăng giá, mà cốt lõi nằm ở khả năng luôn phát sinh nhu cầu sử dụng thực tế.

Điển hình, tiếp giáp với Quốc lộ 13 đang được tập trung mở rộng, Happy One Mori nằm trên trục thương mại Nguyễn Văn Tiết - khu vực có sự hiện diện của các trung tâm công nghiệp và đô thị lớn phía Bắc thành phố.

Vị trí này tạo cơ sở để dự án tiếp cận cả nhu cầu ở thực lẫn nhu cầu thuê của lực lượng chuyên gia, người lao động chất lượng cao và các gia đình đang tìm kiếm không gian sống thuận tiện.

Đó là lớp giá trị từ nhu cầu thực.

Một tài sản, nhiều giá trị để thích nghi với thị trường

Một kinh nghiệm thường dùng khi đánh giá bất động sản trung - dài hạn là không hỏi trước tiên “giá sẽ tăng bao nhiêu?”, mà hỏi: “Nếu kịch bản thị trường không diễn ra như kỳ vọng, tài sản này còn giá trị ở đâu?”

Tăng giá là yếu tố tích cực, nhưng một bất động sản thực sự bền vững phải sở hữu giá trị sử dụng đa dạng. Khi căn hộ vừa tối ưu tiềm năng tăng giá, vừa đáp ứng tốt nhu cầu sống, làm việc, nghỉ ngơi và cho thuê qua nhiều thế hệ, khả năng thích ứng của sản phẩm trước biến động thị trường sẽ ở một tầm cao khác.

Đây chính là điểm Happy One Mori có thể tạo khác biệt.

Dự án phát triển hệ thống 33+ tiện ích chất lượng cao và 5 tiện ích Hi-end, bao gồm hồ bơi gia nhiệt, saunna khô & ướt, khu thể thao đa năng, yoga - thiền, outdoor working space, thư viện trẻ em, vườn đọc sách, BBQ, không gian sinh hoạt cộng đồng, golf 3D,… và hệ thống mãng xanh trải dài khắp các tầng.

Nhìn từ góc độ marketing, đây chỉ đơn thuần là một danh sách tiện ích. Nhưng dưới góc nhìn hành vi người tiêu dùng, đó lại là hệ thống tiện ích tạo ra lý do để cư dân trải nghiệm, gắn bó và ở lại mỗi ngày.

Một người trẻ có thể cần không gian làm việc. Một gia đình cần khu vui chơi cho trẻ. Người lớn tuổi cần không gian thư giãn, vận động; Người thuê là chuyên gia có thể quan tâm đến chất lượng sống và sự thuận tiện nhiều hơn vài mét vuông diện tích.

Khi nhiều nhu cầu cùng được đáp ứng trong một cộng đồng, giá trị của căn hộ không còn nằm riêng trong bốn bức tường.

Đây cũng là lý do người mua ngày càng coi trọng uy tín và năng lực triển khai của chủ đầu tư. Đối với các tài sản tích sản lâu dài, những yếu tố như thương hiệu phát triển, chất lượng thi công, tiến độ bàn giao và năng lực vận hành sẽ quyết định trực tiếp đến giá trị bền vững của bất động sản về sau.

Hạ tầng tạo lợi thế kết nối, vị trí khơi dậy nhu cầu, chất lượng gieo niềm tin, tiện ích nâng tầm trải nghiệm và cộng đồng thổi vào sức sống. Sau cùng, chính khả năng ở thực hay cho thuê sẽ định hình giá trị sử dụng lâu dài. Khi những mắt xích này cùng hội tụ, bất động sản sẽ hình thành nên nhiều tầng bảo chứng giá trị, giúp tài sản đứng vững trước mọi biến động của thị trường.

Ở góc nhìn đó, Happy One Mori đáng được quan sát không phải bởi một lời hứa về mức tăng giá trong tương lai, mà bởi câu hỏi thực tế hơn: sau 5 - 10 năm, tài sản này còn phù hợp với nhu cầu của thị trường hay không?

Nếu câu trả lời vẫn là có, đó mới là nền tảng của giá trị bền vững.