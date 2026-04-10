Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 18 mới nhất

Theo thể thức V.League 2025-2026 , giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 18, vị trí các câu lạc bộ như sau.

Vòng 18 V.League bắt đầu từ trận Thể Công Viettel gặp Đông Á Thanh Hoá trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đội chủ nhà đứng thứ hai trên bảng xếp hạng nhưng bị CLB Công an Hà Nội bỏ xa tới 9 điểm. Cơ hội cạnh tranh chức vô địch của Thể Công Viettel ngày càng thấp.

Trong khi đó, CLB Thanh Hoá đang hưng phấn sau trận thắng CLB Công an TP.HCM 4-0. Đây là 3 điểm rất quan trọng giúp đội bóng xứ Thanh tạo ra khoảng cách 4 điểm so với vị trí nguy hiểm.

CLB Công an Hà Nội đấu với PVF CAND trên sân vận động PVF, Hưng Yên.

Đội đầu bảng là CAHN gặp thử thách được dự báo không mấy khó khăn. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking là PVF CAND, đội đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đội bằng điểm với PVF CAND là Đà Nẵng làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An.

Ở vòng 18 V.League 2025-2026, có 9 cầu thủ bị cấm thi đấu do thẻ phạt. Đó là Reon Moore, Đặng Quang Tú (SLNA), Lucas Araujo (Nam Định), Võ Đình Lâm, Võ Phước Bảo (HAGL), Milos Zlatkovic, Sam Bruce (Becamex TP.HCM), Huỳnh Tấn Tài, Mai Sỹ Hoàng (Hà Tĩnh).