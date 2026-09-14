Chồng mất, 2 con liên tiếp gặp nạn và tiếng khóc nghẹn của mẹ nghèo nợ 390 triệu

(VTC News) -

Chị Vũ Thị Vui, 54 tuổi, trú thôn Trường Thành, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm nay gần như không ngày được sống cho riêng mình. Bốn người con trai, người mẹ già nằm liệt giường, rồi bệnh tật và những khoản nợ liên tiếp đổ xuống khiến người phụ nữ thuần nông ngày càng kiệt sức.

Con trai út của chị, Đỗ Quốc Danh, sinh năm 2014, vốn yếu ớt từ nhỏ. Khi Danh mới 4 tháng tuổi, chị Vui nhận thấy cơ thể con có nhiều biểu hiện bất thường. Chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể khiến da bé bầm tím, Danh thường xuyên quấy khóc mà gia đình không hiểu nguyên nhân.

Đưa con đi khám, vợ chồng chị được bác sĩ thông báo Danh mắc rối loạn đông máu (Hemophilia) thể nặng, kèm động kinh. Từ đó, bệnh viện trở thành nơi quen thuộc với cậu bé.

Cậu bé Danh bị mắc bệnh rối loạn đông máu. (Ảnh: N.Loan)

Nhà nghèo, vợ chồng chị Vui vẫn cố đưa con đi điều trị mỗi khi bệnh tái phát. Có thời điểm không còn tiền, hai vợ chồng phải vay mượn người thân, hàng xóm. Tiền thuốc, tiền đi lại, những lần nằm viện nối tiếp nhau khiến khoản nợ trong nhà ngày một dày lên.

Danh mắc bệnh thể nặng nên các đợt chảy máu thường xuyên xảy ra. Những khớp lớn sưng to, đau đớn khiến cậu bé nhiều lần phải chịu đựng trong thời gian dài. Chảy máu tái diễn làm các khớp bị tổn thương, cứng dần, cơ bắp teo lại. Hai chân Danh từ chỗ còn có thể vận động dần mất khả năng đi lại.

Cậu bé hiện phải ngồi xe lăn. Những việc tưởng như đơn giản với một đứa trẻ, từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến di chuyển trong nhà, đều cần mẹ hỗ trợ.

Danh từng bị xuất huyết não. Với người mắc Hemophilia, đây là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề và đe dọa tính mạng. Mỗi lần con có biểu hiện bất thường, chị Vui lại thấp thỏm, chỉ sợ một cơn chảy máu xảy ra mà gia đình không kịp đưa con đến viện.

Nhưng việc chạy chữa cho Danh chưa bao giờ là gánh nặng duy nhất của người mẹ. Khi Danh mới 2 tuổi, mẹ chồng chị Vui bị tai biến, sau đó nằm liệt giường. Một người già cần chăm sóc, một đứa trẻ bệnh nặng thường xuyên phải đến bệnh viện, trong khi hai vợ chồng vẫn phải làm lụng kiếm sống.

Chị Vui và chồng, anh Đỗ Văn Long, sinh năm 1974, thay nhau chăm con, chăm mẹ. Những ngày không ở bệnh viện, họ lại trở về nhà lo việc đồng áng, kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Cuộc sống vốn đã chật vật cứ thế kéo dài nhiều năm.

Đầu năm 2022, gia đình tiếp tục nhận tin dữ. Anh Long phát hiện mắc ung thư thực quản. Người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình bắt đầu bước vào hành trình điều trị kéo dài. Chị Vui lại tất tả vay mượn, tìm cách đưa chồng đi chữa bệnh. Tiền dành dụm chẳng có bao nhiêu, người phụ nữ phải chạy vạy khắp nơi, khoản nào thiếu thì vay, chỉ mong chồng có thêm cơ hội sống.

Sau 4 năm chống chọi với bệnh ung thư, anh Long qua đời. Chồng mất, căn nhà vốn thiếu trước hụt sau càng trở nên trống trải. Sau những năm chạy chữa cho chồng, chị Vui phải gánh khoản nợ khoảng 390 triệu đồng.

Chị chưa kịp xoay xở với số tiền ấy thì một biến cố khác lại xảy ra. Con trai thứ ba, Đỗ Chí Thành, 20 tuổi, khi đang học nghề không may bị tai nạn giao thông. Thành bị đa chấn thương, phải nhập viện điều trị trong nhiều tháng.

Tin con gặp nạn khiến cả nhà hoảng loạn. Với một gia đình không còn người đàn ông trụ cột, khoản nợ cũ chưa trả, con út cần điều trị lâu dài, chi phí cho một ca tai nạn nghiêm trọng gần như là điều vượt quá khả năng của chị Vui.

Chị lại phải xoay xở. Những khoản tiền cần đóng ở bệnh viện đến dồn dập, trong khi trong nhà không còn nguồn thu nhập ổn định. Người mẹ chỉ biết hỏi vay họ hàng, người quen rồi tìm đến những người có thể giúp đỡ. Cứ mỗi lần con nhập viện là một lần chị phải tính xem còn có thể vay ở đâu, xoay được bao nhiêu.

Chị Vui phải một mình cáng đáng quá nhiều người trong gia đình. (Ảnh: N.Loan)

Ở tuổi ngoài 50, chị Vui phải một mình cáng đáng quá nhiều người trong gia đình. Một bên là Danh ngồi xe lăn, cần mẹ hỗ trợ trong hầu hết sinh hoạt và thường xuyên phải điều trị. Một bên là mẹ già nằm liệt. Những khoản nợ sau quá trình chữa bệnh cho chồng vẫn còn đó, trong khi con trai thứ ba vừa trải qua tai nạn nặng. Căn nhà của gia đình vì thế luôn trong cảnh thiếu thốn.

Theo ông Mai Xuân Nam, trưởng xóm Trường Thành, gia đình chị Vui thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng chị vừa mất sau nhiều năm điều trị ung thư, con út mắc Hemophilia thể nặng, mẹ chồng nằm liệt nhiều năm, còn con trai đang học nghề lại gặp tai nạn phải điều trị dài ngày.

“Chính quyền địa phương vẫn thường xuyên vận động, quyên góp để hỗ trợ gia đình nhưng số tiền giúp được chỉ một phần nhỏ”, ông Nam nói.

Điều ông Nam lo nhất là những biến cố của gia đình chị Vui chưa có dấu hiệu dừng lại. Danh vẫn cần điều trị và theo dõi bệnh lâu dài. Thành cần thời gian phục hồi sau tai nạn. Khoản nợ 390 triệu đồng sau những năm chữa bệnh cho anh Long vẫn là gánh nặng quá lớn đối với một người phụ nữ làm nông.

Chị Vui giờ chỉ mong các con được tiếp tục điều trị, con trai út bớt đau và Thành có thể sớm hồi phục. Nhưng để làm được điều đó, người mẹ đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Gia đình chị Vui mong nhận được sự chung tay của bạn đọc, các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện chữa bệnh cho các con và từng bước vượt qua những khoản nợ đã đeo bám suốt nhiều năm.