Bạn có giải được câu đố tìm từ tiếng Việt có 12 chữ “O”?

(VTC News) -

Nhiều người khi nghe câu đố về một từ tiếng Việt có 12 chữ “O” thường cố tìm trong vốn từ tiếng Việt một từ thật dài, chứa nhiều chữ “O”. Thậm chí, có người thử ghép chữ, đếm từng ký tự hoặc nghĩ đến những từ ít gặp với hy vọng tìm ra đáp án.

Tuy nhiên, cách tiếp cận ấy chưa chắc mang lại kết quả. Điểm thú vị của câu đố nằm ở cách đặt vấn đề, đòi hỏi người chơi không chỉ chú ý đến mặt chữ mà còn phải xem xét ý nghĩa của câu hỏi.

Để tìm lời giải, hãy thử liên hệ giữa chữ “O”, con số 12 và cách hiểu từ ngữ trong tiếng Việt. Đôi khi, việc thay đổi góc nhìn sẽ giúp bạn nhận ra điều tưởng chừng khó tìm lại nằm ngay trong những khái niệm quen thuộc.

Từ nào trong tiếng Việt có 12 chữ “O”? (Ảnh minh họa)

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