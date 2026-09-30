(VTC News) -

Trước mắt bạn là cỗ máy câu đố logic với các dãy số được sắp xếp theo một quy tắc toán học nhất quán. Nhiệm vụ của bạn là phân tích các dữ kiện đầu vào và đầu ra đã cho để giải mã con số còn thiếu.

Các dữ kiện hiện có:

7 = 42

6 = 30

5 = 20

3 = ?

Hãy quan sát thật kỹ cách các con số ở cột bên trái biến đổi thành kết quả ở cột bên phải. Sự chênh lệch giữa các phép tính không phải là ngẫu nhiên, mà tuân theo một quy luật logic vô cùng chặt chẽ.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ: Bạn cần tìm ra phép toán ẩn đằng sau mỗi cặp số, đồng thời chú ý đến sự thay đổi của dãy số đầu vào từ 7, 6, 5 xuống 3 (lưu ý số 4 đã bị bỏ qua). Theo bạn, con số chính xác cần điền vào vị trí dấu ? là bao nhiêu?

Câu đố tưởng dễ nhưng 90% mọi người đều trả lời sai

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.