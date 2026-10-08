(VTC News) -

Nhìn vào câu hỏi “Từ nào tiếng Việt có 13 chữ ‘i’?”, nhiều người lập tức lục tìm trong đầu những từ ghép phức tạp hay các thuật ngữ dài ngoằng. Thế nhưng, cái hay của đố vui tiếng Việt lại nằm ở sự lắt léo và góc nhìn đầy bất ngờ.

Không cần đến những từ điển dày cộp hay kiến thức cao siêu, đáp án đôi khi lại ẩn nấp ngay trong chính cách chúng ta tư duy thường ngày. Bức ảnh trên không chỉ là một lời thách đố nhẹ nhàng mà còn là tấm vé đưa bạn trở về với không khí hóm hỉnh, hồn nhiên của những giờ ra chơi thời đi học.

Hãy thử dừng lại vài giây, vận dụng sự nhạy bén của mình và để lại đáp án dưới phần bình luận xem bạn có nằm trong số ít người giải được ngay từ lần đầu tiên không nhé!

Từ tiếng Việt nào có tới 13 chữ i ? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.