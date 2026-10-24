Bắc Hà tổ chức Festival Mùa Đông với chuỗi sự kiện du lịch, thể thao đặc sắc

(VTC News) -

Sự kiện mang chủ đề “Sắc màu hội tụ - Ấm tình đại đoàn kết” sẽ khai mạc vào tối 14/11 tại Chợ đêm Bắc Hà, mở màn cho 10 ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Chuỗi hoạt động lần này được thiết kế lồng ghép gắn kết với các dịp lễ lớn trong tháng 11 như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam.

Giải đua ngựa truyền thống - một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo du khách tại các mùa Festival Mùa Đông Bắc Hà.

Khác với các mùa lễ hội trước chủ yếu tập trung vào các môn thể thao dân gian và chợ phiên truyền thống, Festival Mùa Đông 2026 ghi dấu bước tiến mới khi lần đầu tiên đưa sản phẩm du lịch sinh thái “cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn” trên đồi Ngải Thầu, đồi cỏ Na Hối vào khai thác. Đồng thời, đây cũng là dịp địa phương chính thức công bố Chỉ dẫn địa lý “Bắc Hà” cho sản phẩm quế vỏ và Nhãn hiệu chứng nhận “Cao nguyên trắng Bắc Hà”, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu nông sản và du lịch bản địa.

Bên cạnh những nét mới, sự kiện vẫn giữ trọn sức hút từ các “đặc sản” du lịch làm nên thương hiệu Bắc Hà - Lào Cai qua nhiều năm. Du khách sẽ được theo dõi giải đua ngựa truyền thống, các môn thi đấu dân gian như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy tại sân vận động trung tâm, cũng như trải nghiệm không gian giao thương sinh động tại các phiên chợ trâu, chợ phiên Bắc Hà.

Trong khuôn khổ 10 ngày diễn ra lễ hội, du khách còn có thể tham gia chuỗi hành trình khám phá các làng nghề truyền thống Bản Phố, Phéc Bủng và tham quan các danh thắng nổi tiếng như Dinh thự Hoàng A Tưởng, đền Bắc Hà, thác Bản Zai hay núi Cóc.