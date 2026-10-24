'Đả nữ số 1 châu Á' từng giành ngôi hoa hậu, tuổi 60 là tiến sĩ, sống giàu sang

(VTC News) -

Với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Dương Tử Quỳnh được xem là một trong những “tượng đài” của màn ảnh. Chị cũng trở thành nữ diễn viên châu Á hiếm hoi thành danh và bảo chứng cho nhiều phim bom tấn tại Hollywood.

Từ tiểu thư thành “đả nữ màn ảnh”

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, là con gái của một gia đình danh giá ở Malaysia. Xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền thế nên ngay từ ngày nhỏ, Dương Tử Quỳnh được tiếp xúc với nền giáo dục tinh hoa. Chị được học các bộ môn nghệ thuật như ballet, vẽ tranh, khiêu vũ từ sớm. Tuy nhiên, vì chấn thương nên nàng thiên kim tiểu thư đành phải gác lại giấc mơ ballet của mình.

Năm 1983, mẹ Dương Tử Quỳnh đăng ký cho chị tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Với nét đẹp thanh cao và sang trọng vốn có, mỹ nhân sinh năm 1962 đăng quang ngôi vị cao nhất và bắt đầu bước vào showbiz từ năm 21 tuổi.

Dương Tử Quỳnh là Hoa hậu Malaysia năm 1983.

Nhờ bước đệm từ danh hiệu hoa hậu, Dương Tử Quỳnh bắt đầu đóng phim. Khác với nhiều nữ diễn viên ‘’tay ngang’’ khác, chị không chọn những vai yếu đuối, mong manh mà gây ấn tượng với hình ảnh ‘’đả nữ’’ cá tính.

Năm 1985, tên tuổi Dương Tử Quỳnh bắt đầu được biết đến rộng rãi tại thị trường Hoa ngữ nhờ vai nữ chính trong bộ phim hành động Yes, Madam. Chị tiếp tục chinh phục khán giả châu Á với nhiều tác phẩm chất lượng, được đầu tư như Ngọa hổ tàng long, Phong Vân 2, Hoắc Nguyên Giáp,...

Dương Tử Quỳnh trở thành “đả nữ hàng đầu châu Á”.

Những năm sau đó, mỹ nhân sinh năm 1962 đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp tại Hollywood. Chị liên tục tỏa sáng trong các dự án đình đám như Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một geisha, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương, Con nhà siêu giàu châu Á, Shang-Chi...

Từng giành Oscar, trở thành tiến sĩ ở tuổi 60

Sau nhiều năm làm nghề, Dương Tử Quỳnh được đánh giá là sao nữ gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất trong nền điện ảnh quốc tế.

Với đam mê nghệ thuật mãnh liệt, chị chạm tay đến những giải thưởng danh giá nhất hành tinh và giữ nhiều vai trò quan trọng. Năm 2009, nữ diễn viên còn có tên trong danh sách 35 người đẹp trên màn bạc mọi thời đại của tạp chí People (Mỹ). Danh hiệu ‘’đả nữ’’ của chị vẫn luôn đứng top 1 châu Á.

Năm 2023, Dương Tử Quỳnh trở thành người châu Á đầu tiên giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95.

Dương Tử Quỳnh từng giành được tượng vàng Oscar.

Dương Tử Quỳnh còn có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Năm 2022, chị được Viện Phim Mỹ trao bằng tiến sĩ Mỹ thuật danh dự ở tuổi 60. Năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục nhận bằng tiến sĩ danh dự về nhân văn học của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST).

Lấy chồng tỷ phú

Sự nghiệp rực rỡ nhưng đường tình của Dương Tử Quỳnh lại gặp nhiều trắc trở. Sau nhiều cuộc tình “đứt gánh giữa đường”, chị tìm được bến đỗ hạnh phúc bên tỷ phú người Pháp Jean Todt. Ông xã hơn Dương Tử Quỳnh 16 tuổi. Họ đính hôn năm 2006.

Cuộc tình này đem lại niềm hạnh phúc lớn cho Dương Tử Quỳnh, chỉ duy nhất một điều khiến chị buồn bã, day dứt là không thể sinh con, kể cả khi đã làm thụ tinh nhân tạo. Cũng vì thế, Dương Tử Quỳnh nhận làm mẹ đỡ đầu cho con cái của bạn bè, người thân để bù đắp và an ủi bản thân phần nào.

Với danh tiếng của một ngôi sao tầm cỡ quốc tế, không khó hiểu khi Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo HK01, Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản ước tính hơn 40 triệu USD. Chị tích góp tài sản bằng cách thu mua bất động sản ở Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc).

Dương Tử Quỳnh hạnh phúc bên ông xã tỷ phú.

Nhiều năm qua, nữ diễn viên cùng chồng tỷ phú Jean Todt sống trong căn biệt thự rộng rãi ở Geneva (Thụy Sĩ). Theo truyền thông quốc tế, căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, có view ngắm núi và nhiều nội thất đắt đỏ, xa hoa.

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân và tích cực cống hiến cho nghệ thuật.