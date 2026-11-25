(VTC News) -

Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Quốc gia phối hợp với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tổ chức Phiên họp Tổng kết Dự án “Thúc đẩy năng suất bền vững thông qua áp dụng các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)”.

Ông Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Ủy ban TCĐLCL Quốc gia.

Theo ông Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Ủy ban TCĐLCL Quốc gia - nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), vẫn xem ESG là câu chuyện xa vời, chỉ dành cho các tập đoàn lớn hay doanh nghiệp xuất khẩu.

Tuy nhiên, dự án trình diễn triển khai từ tháng 7/2025 giữa STAMEQ và APO đã chứng minh điều ngược lại: 4 tổ chức thuộc các lĩnh vực rất khác nhau (y tế, sản xuất, cơ điện, tập đoàn) đều đã xây dựng được chiến lược, bảng theo dõi chỉ số và báo cáo ESG tham chiếu bộ tiêu chuẩn GRI.

Nhấn mạnh tính thực tiễn của ESG, Phó Chủ tịch Ủy ban khẳng định: “Nếu đo mà không thay đổi thì ESG chỉ là báo cáo. ESG không nên trở thành thêm giấy tờ hay thủ tục, mà phải là cách làm tốt hơn để sử dụng nguồn lực hiệu quả, giảm rủi ro và tạo dựng niềm tin. Khi mang lại lợi ích thực sự cho tổ chức, ESG sẽ chuyển từ ‘việc phải làm’ thành ‘việc nên làm’”.

Ông kỳ vọng kết quả dự án sẽ là điểm khởi đầu để tạo ra một chu kỳ ESG mới, nhân rộng mô hình ra cộng đồng DNNVV tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm với các nước thành viên APO.

Đồng quan điểm, ông Jittin Kapoor - Đại diện Ban Thư ký APO - nhận định, ESG hiện là động lực trực tiếp thúc đẩy năng lực cạnh tranh và thành công dài hạn, đặc biệt quan trọng với Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh xuất khẩu và cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thông qua phương pháp Năng suất xanh (GP 2.0), APO tích hợp các nguyên tắc ESG, báo cáo phát triển bền vững và quản trị dựa trên dữ liệu vào một khuôn khổ thực tiễn giúp DNNVV dễ dàng áp dụng hằng ngày.

Đại diện APO cũng đánh giá cao sự phối hợp của STAMEQ, đội ngũ chuyên gia Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) và các đơn vị tham gia trong việc chuyển hóa sáng kiến thành kết quả cụ thể, có khả năng nhân rộng.

Ông Jittin Kapoor - Đại diện Ban thư ký APO

Điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh 4 tổ chức trình diễn và ra mắt Sổ tay “Ứng dụng ESG thông qua Năng suất xanh”. Đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn của dự án, cuốn sổ tay cung cấp hướng dẫn, công cụ và các trường hợp điển hình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp từng bước triển khai ESG.

Lễ ra mắt Sổ tay “Ứng dụng ESG thông qua Năng suất xanh” nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp triển khai hành trình ESG của mình.

Trong khuôn khổ phiên họp, 2 chuyên gia quốc tế TS. Sonal Desai và TS. Ali Syed đã trình bày tổng quan dự án cùng những yêu cầu cấp thiết về báo cáo ESG đối với DNNVV khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đại diện 4 đơn vị trình diễn cũng chia sẻ hành trình lập báo cáo ESG theo chuẩn GRI, giới thiệu bảng theo dõi số liệu ESG trực quan và các chỉ số KPI theo dõi, trước khi kết thúc bằng phiên hỏi đáp chuyên sâu về thúc đẩy các tiêu chí ESG cho khối DNNVV.