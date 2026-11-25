(VTC News) -

Trước đây, quản lý chất thải trong sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung vào xử lý ở cuối dây chuyền: giảm thiểu ô nhiễm, đáp ứng quy chuẩn xả thải. Cách tiếp cận này giúp kiểm soát ô nhiễm, song chưa khai thác được giá trị tài nguyên còn lại trong chất thải và chưa tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết kế sản phẩm theo hướng dễ thu hồi, tái chế.

Trong bối cảnh áp lực tiết kiệm tài nguyên ngày càng lớn, yêu cầu xanh của thị trường ngày càng cao, cách tiếp cận này cần thay đổi: từ mô hình “khai thác - sản xuất - thải bỏ” sang “sản xuất - thu hồi - tái chế - tái sử dụng”.

Doanh nghiệp không chỉ xử lý chất thải đúng quy định, mà cần tổ chức lại quá trình sản xuất để giảm phát sinh chất thải ngay từ đầu vào, thu hồi tối đa phụ phẩm và đưa vật liệu trở lại vòng sản xuất.

Luật sửa đổi tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, đã chuyển tư duy quản lý theo hướng coi chất thải là tài nguyên.

Luật bổ sung Điều 72a về quản lý vật liệu, sản phẩm tái chế, thu hồi từ chất thải; giao Chính phủ quy định lộ trình tỷ lệ vật liệu tái chế trong sản phẩm, hàng hóa, tạo tín hiệu thị trường dài hạn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư công nghệ.

Luật cũng làm rõ khái niệm chất thải, phế liệu và vật liệu có thể tái chế, tái sử dụng; cho phép chất thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, sản phẩm được quản lý như sản phẩm, hàng hóa.

Cùng với đó, Luật bổ sung ưu đãi cho việc sử dụng vật liệu tái chế; hoàn thiện quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) theo hướng tăng trách nhiệm trực tiếp trong thu hồi, tái chế; yêu cầu cập nhật dữ liệu chất thải bằng chứng từ điện tử, tạo nền tảng cho hậu kiểm dựa trên dữ liệu.

Theo ông Nguyễn Thi, Giảng viên chính Bộ môn Pháp luật, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, khung pháp lý mới đã mở ra khả năng sử dụng một số loại chất thải, phế liệu làm nguyên liệu đầu vào khi đáp ứng điều kiện.

Bước tiếp theo là ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật cho từng dòng thải, đồng thời sớm có hướng dẫn phân loại, xác định mã HS cho vật liệu sau tái chế.

Doanh nghiệp vận hành vòng tuần hoàn sản xuất

Theo ông Lê Việt, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, doanh nghiệp đã lựa chọn công nghệ lò điện hồ quang (EAF) của châu Âu để thực hiện kinh tế tuần hoàn ngay trong sản xuất.

Công nghệ này sử dụng thép phế liệu làm nguyên liệu chính, trong đó có thép thu hồi từ các công trình sau thời gian sử dụng để sản xuất thép chất lượng cao. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào quặng sắt nguyên sinh, giảm lượng chất thải phải xử lý, đồng thời giảm phát thải.

Theo tính toán của các nhà khoa học được ông Lê Việt dẫn lại, sản xuất 1 tấn thép bằng công nghệ lò cao phát thải trung bình khoảng 1,8 tấn CO2, trong khi công nghệ lò điện EAF chỉ khoảng 0,5 tấn CO2.

Dù mức phát thải thực tế còn phụ thuộc vào cách vận hành, nguyên liệu và năng lượng sử dụng, khoảng chênh lệch này cho thấy lựa chọn công nghệ có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu giảm phát thải.

Vòng tuần hoàn không dừng ở nguyên liệu chính. Theo ông Lê Việt, doanh nghiệp đã đầu tư trên 42 tỷ đồng cho công nghệ thu hồi bụi lò điện. Bụi lò chứa hàm lượng kẽm khoảng 30 đến 35%, có thể thu hồi qua xử lý, tái chế để phục vụ sản xuất. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu tái chế xỉ lò điện làm nguyên liệu cho ngành xi măng, sản xuất bê tông nhẹ khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và môi trường.

Nước thải sản xuất được tuần hoàn với tỷ lệ xấp xỉ 100%, giảm lượng nước khai thác mới và lượng nước thải xả ra môi trường. Nhờ vậy, doanh nghiệp giảm được chi phí nguyên liệu, chi phí xử lý chất thải, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu giảm phát thải carbon của thị trường.

Tuy nhiên, dù doanh nghiệp đầu tư bài bản, vòng tuần hoàn vẫn có thể bị chậm lại nếu hệ thống xung quanh chưa đồng bộ. Với công nghệ EAF, theo ông Lê Việt, lượng thép phế liệu thu gom trong nước chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, buộc doanh nghiệp phải nhập khẩu phần lớn từ Nhật Bản, Singapore, Australia và Mỹ.

Một số yêu cầu đối với thép phế liệu nhập khẩu và kiểm soát tạp chất chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, làm tăng chi phí nguyên liệu và ảnh hưởng đến sức cạnh tranh.

Ở góc độ rộng hơn, ông Trương Việt Trường, Phòng Môi trường Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, liên kết giữa đơn vị phát sinh chất thải, cơ sở xử lý và doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu tái chế còn lỏng lẻo; hạ tầng logistics chưa đồng bộ; cơ chế sử dụng nguồn lực từ thực hiện EPR để tái đầu tư hạ tầng tái chế cần tiếp tục được hoàn thiện.

Nhà nước, thị trường và doanh nghiệp cùng khơi thông vòng tuần hoàn

Từ góc độ quản lý, ông Trương Việt Trường khuyến nghị doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh. Để triển khai hiệu quả, doanh nghiệp cần tập trung vào ba hướng.

Thứ nhất, rà soát, thiết kế lại quá trình sản xuất. Đầu tư sản xuất sạch hơn, đổi mới thiết kế sản phẩm theo hướng dễ thu hồi, tái chế; áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, giảm phế liệu ngay từ đầu vào.

Thứ hai, chủ động liên kết chuỗi giá trị. Doanh nghiệp cần xác định các dòng vật liệu có thể thu hồi, nhu cầu sử dụng và đối tác tiêu thụ. Kinh nghiệm từ các nhà máy nhiệt điện cho thấy, việc kết nối với nhà máy xi măng, trạm trộn bê tông hoặc đơn vị sử dụng vật liệu san lấp giúp tạo đầu ra cho tro, xỉ, thạch cao khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và môi trường.

Thứ ba, nghiên cứu, tiếp cận nguồn vốn xanh, tín dụng xanh. Doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị để đón đầu các cơ chế hỗ trợ mới.

Ông Trương Việt Trường cho biết, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), trong đó dự kiến có nội dung về phát triển công nghệ, sản phẩm tái chế mới, tạo không gian thử nghiệm an toàn, có kiểm soát cho đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tái chế.

Lời giải để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nằm ở sự đồng bộ chính sách: làm rõ ranh giới pháp lý giữa chất thải và sản phẩm phụ, ban hành hướng dẫn kỹ thuật, chuẩn hóa tín dụng xanh theo danh mục phân loại xanh, chuyển đổi các làng nghề tái chế gây ô nhiễm và phát triển thị trường cho sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế.

Sự đồng hành, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cùng sự chủ động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp sẽ là động lực then chốt để khai thông nguồn tài nguyên từ chất thải, thúc đẩy tuần hoàn, tái chế, tái sử dụng hiệu quả, góp phần giảm phát thải và phát triển bền vững nền kinh tế.