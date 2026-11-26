(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Anh liên hệ với khoảng 100.000 quân nhân dự bị, yêu cầu họ chuẩn bị cho khả năng được triệu tập phục vụ trong thời chiến, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting xác nhận đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp mà Anh và các đồng minh NATO đang phải đối mặt.

Những bức thư được gửi tới các cựu quân nhân thuộc Lục quân Anh, Hải quân Hoàng gia và Không quân Hoàng gia (RAF). Đây được cho là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, Anh triển khai hoạt động liên lạc với quy mô như vậy.

Các quân nhân dự bị được yêu cầu cập nhật thông tin liên lạc, đồng thời cung cấp thông tin về công việc hiện tại và những kỹ năng chuyên môn mà họ đã tích lũy kể từ khi rời quân ngũ.

Ngoài ra, thư cũng thông báo các cơ hội để cựu quân nhân tình nguyện tham gia huấn luyện và diễn tập quân sự, trong đó có cuộc diễn tập quy mô lớn Steadfast Defender của NATO, dự kiến tổ chức vào mùa xuân năm 2027.

Hiện nay, lực lượng lục quân chính quy của Anh có khoảng 73.000 quân nhân đang tại ngũ. Điều này càng làm nổi bật vai trò quan trọng của lực lượng dự bị chiến lược trong việc củng cố năng lực quốc phòng quốc gia.

Mặc dù đẩy mạnh các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ông Streeting trước đó vẫn bày tỏ ủng hộ việc thiết lập thêm các kênh liên lạc quân sự với Nga nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang xung đột ngoài ý muốn.

Đầu tháng này, Anh cũng công bố kế hoạch đầu tư 90 triệu bảng Anh vào các hệ thống máy bay không người lái, cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đối phó với các mối đe dọa dưới mặt nước, đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu tại khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các đồng minh NATO đang đánh giá tác động từ cuộc rà soát của Washington đối với việc triển khai lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu, giữa những lo ngại về nguy cơ xuất hiện khoảng trống trong năng lực phòng thủ của lục địa này.

Các quan chức Anh nhấn mạnh những bức thư gửi tới quân nhân dự bị không phải là lệnh huy động lực lượng ngay lập tức. Đây chỉ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm củng cố khả năng sẵn sàng quân sự và năng lực răn đe của nước này.