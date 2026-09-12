Ông Putin: NATO đưa quân tới Ukraine đồng nghĩa với một cuộc chiến với Nga

(VTC News) -

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi hôm 11/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc triển khai quân đội từ các quốc gia NATO ở châu Âu tới Ukraine đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp với Nga. Ông đồng thời cho rằng những thay đổi chính trị trên khắp EU phản ánh sự bất mãn ngày càng gia tăng của công chúng đối với các chính sách của “giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu” ở phương Tây.

Ông Putin cho rằng những khó khăn về chính trị và kinh tế mà Tây Âu đang phải đối mặt hiện nay là hậu quả của “những sai lầm mang tính hệ thống” mà các nhà lãnh đạo khu vực này mắc phải trong chính sách đối ngoại, an ninh và kinh tế kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Theo nhà lãnh đạo Nga, giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đã tự huyễn hoặc bản thân rằng họ đang “ở trên đỉnh Olympus” và về cơ bản không thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, những sai lầm của họ sau đó đã tích tụ “như một quả cầu tuyết”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trong lĩnh vực an ninh, Tổng thống Nga đề cập đến việc NATO mở rộng về phía Đông và những nỗ lực của phương Tây nhằm đưa Ukraine gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Moskva từ lâu coi đây là một trong những nguyên nhân gốc rễ dẫn tới cuộc xung đột.

Ông Putin cho rằng các chính phủ phương Tây đang khiến người dân lo sợ trước một mối đe dọa tưởng tượng từ Nga, trong khi chính họ lại đang đẩy châu Âu tới gần hơn với cuộc đối đầu trực tiếp: “Chúng tôi không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các quốc gia châu Âu. Tại sao chúng tôi phải làm như vậy?”.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo những kế hoạch được một số thành viên NATO ở châu Âu đề cập về việc triển khai lực lượng tới Ukraine có thể vượt qua giới hạn này.

“Hiện họ đang nói về việc cân nhắc đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Điều này đồng nghĩa với một cuộc chiến với Nga”, ông Putin nói.

Moskva nhiều lần cảnh báo sẽ không chấp nhận quân đội các nước NATO đồn trú tại Ukraine dưới danh nghĩa bảo đảm an ninh hoặc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Các quan chức Nga cho rằng Kiev và những nước châu Âu hậu thuẫn Ukraine đang tìm cách tạo ra một khoảng ngừng trong giao tranh thay vì đạt được giải pháp lâu dài, nhằm giúp lực lượng Ukraine có thời gian tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng trước khi các hoạt động quân sự tiếp diễn.