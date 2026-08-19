Ăn sáng gộp ăn trưa dễ mắc 2 bệnh khó chữa

(VTC News) -

Bác sĩ nội tiết Đặng Thanh Hào (Phòng khám đa khoa Vĩnh Phúc) cho biết, xu hướng ăn sáng muộn hay ăn sáng kết hợp trưa trong một bữa, đang trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ và những người làm việc văn phòng.

Theo nhiều người, điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và có tác dụng giảm cân vì “nhịn ăn gián đoạn”. Tuy nhiên, đây là thói quen không có lợi nếu duy trì lâu dài. Việc bỏ bữa sáng có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe đối với một số người.

Khi bỏ ăn sáng hoặc ăn sáng quá muộn, cơ thể không được cung cấp năng lượng và dưỡng chất vào thời điểm cần thiết. Đến các bữa sau, nhiều người có xu hướng ăn nhiều hơn để bù lại, làm tăng tổng lượng năng lượng nạp vào và dễ dẫn tới thừa cân, béo phì.

Ăn sáng muộn gộp ăn trưa không tốt cho sức khỏe.

Việc nhịn ăn kéo dài cũng có thể gây khó chịu ở đường tiêu hóa ở một số người, đặc biệt nếu đã có bệnh lý dạ dày. Một số người có thể gặp vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, đau bụng, viêm loét dạ dày Vì vậy, thay vì bỏ bữa hoặc gộp hai bữa thành một, nên duy trì các bữa ăn với lượng vừa phải và phù hợp nhu cầu năng lượng.

Theo bác sĩ Hào, những người cần đặc biệt chú ý duy trì giờ ăn hợp lý gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi và người đang mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản.

Đặc biệt, người mắc tiểu đường cần duy trì chế độ ăn và thời gian ăn ổn định để hạn chế biến động đường huyết. Việc tự ý bỏ bữa hoặc ăn quá muộn có thể khiến việc kiểm soát đường huyết khó khăn hơn.

Bác sĩ Hào cho biết không nhất thiết phải có một khung giờ cố định phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là duy trì thời gian ăn tương đối ổn định, phù hợp với giờ thức dậy, sinh hoạt và tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, nên ăn sáng trước 8 giờ sáng hoặc sau khi thức dậy từ 30 phút đến 1 tiếng.

Một bữa sáng nên cung cấp đủ các nhóm chất gồm tinh bột, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Có thể lựa chọn các món đơn giản nhưng cân đối như bánh mì kèm trứng, sữa và rau quả; yến mạch cùng sữa, trứng và trái cây; hoặc các món ăn truyền thống với lượng vừa phải.

Không nên ăn quá nhiều trong một bữa để bù cho việc đã bỏ bữa trước đó. Người có bệnh lý tiêu hóa, chuyển hóa hoặc đang điều trị bệnh mạn tính nên được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng tư vấn về thời gian và thành phần các bữa ăn.

“Thay vì nhịn ăn sáng rồi gộp với bữa trưa, nên duy trì các bữa ăn đều đặn, lựa chọn thực phẩm đa dạng và kiểm soát khẩu phần. Một chế độ ăn hợp lý cần đi cùng vận động và lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh chuyển hóa”, bác sĩ Hào khuyến cáo.