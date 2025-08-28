(VTC News) -

Nhiều người cho rằng bữa sáng là "nhiên liệu vàng" khởi động ngày mới, thậm chí xem đây là bữa ăn quan trọng nhất. Tuy nhiên, theo TS Từ Ngữ - Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam cách hiểu này chưa thật sự toàn diện.

Ông lý giải, sau khoảng 10-15 tiếng từ bữa tối hôm trước đến sáng hôm sau, cơ thể rơi vào trạng thái đói kéo dài, dạ dày trống rỗng. Lúc này, việc ăn sáng giúp cung cấp năng lượng kịp thời cho hoạt động trí não và thể chất sắp diễn ra trong ngày.

Chuyên gia nhấn mạnh, không nên vì coi trọng bữa sáng mà ăn quá nhiều, sau đó cắt giảm quá mức hai bữa còn lại. Cơ thể cần năng lượng xuyên suốt cả ngày, nên việc phân bổ dinh dưỡng hợp lý giữa ba bữa chính là điều quan trọng hơn.

Bữa sáng bổ sung năng lượng sau một đêm dài, giúp tập trung, cải thiện hiệu suất làm việc. (Ảnh minh hoạ)

Ăn sáng thế nào mới đúng?

Một người trưởng thành trung bình cần nạp 1.600 – 2.000 Kcal/ngày. Mỗi bữa chính nên phân bổ khoảng 500 Kcal, phần còn lại đến từ trái cây, bữa phụ, ăn vặt. Nếu tăng lượng Kcal vào bữa sáng, cần điều chỉnh bữa trưa hoặc tối sao cho tổng năng lượng trong ngày vẫn cân đối.

TS Từ Ngữ khuyến nghị, bữa sáng không nhất thiết phải cầu kỳ nhưng cần đủ bốn nhóm chất: đường bột, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Một gói xôi xéo hoặc bát bún chả đều là lựa chọn tốt, nếu đảm bảo có rau, hành, nguồn bổ sung chất xơ quan trọng.

Không ăn sáng có sao không?

Không ít người bỏ bữa sáng vì bận rộn hoặc không có cảm giác thèm ăn. Trong trường hợp này, các chuyên gia cho rằng không nhất thiết phải ép buộc bản thân ăn sáng. Thay vào đó, hãy tối ưu dinh dưỡng trong các bữa còn lại, đảm bảo cơ thể không bị thiếu năng lượng trong thời gian dài.

Nguyên tắc cốt lõi vẫn là ăn đủ, đúng giờ, đúng nhu cầu và phù hợp thể trạng. Không nên để cơ thể bị đói kéo dài hoặc ăn quá nhiều trong một bữa.

Bữa sáng đóng vai trò quan trọng nhưng không phải là “tối thượng”. Mỗi bữa ăn đều có giá trị riêng, điều quan trọng là duy trì sự cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và lắng nghe nhu cầu của cơ thể.