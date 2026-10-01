Khám phá giá trị nguồn đạm lành từ 'hạt vàng tự nhiên'

(VTC News) -

Đạm thực vật trong xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

Thay vì tập trung vào một nhóm thực phẩm riêng lẻ, chế độ ăn cân bằng với nguồn dưỡng chất đa dạng, trong đó có thực phẩm có nguồn gốc thực vật, ngày càng được đề cao trong các khuyến nghị dinh dưỡng. Các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ cùng nhiều nguồn đạm khác nhau vì thế được đưa vào khẩu phần một cách cân đối, góp phần hình thành chế độ ăn lành mạnh và bền vững.

Trong đó, đạm là nhóm dưỡng chất thiết yếu, cung cấp các axit amin cần thiết cho cơ thể. Đạm tham gia xây dựng và duy trì các mô, đồng thời góp phần hình thành enzyme, hormone và kháng thể, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và chức năng miễn dịch.

Ẩn bên trong “hạt vàng tự nhiên” là nguồn đạm lành dồi dào, góp phần làm nên giá trị dinh dưỡng nổi bật của đậu nành.

Trong số các nguồn đạm thực vật, đậu nành nổi bật nhờ hàm lượng đạm dồi dào và chất lượng đạm cao. Đây cũng là lựa chọn phù hợp để đa dạng nguồn đạm trong khẩu phần, góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong chế độ ăn cân bằng.

Đậu nành - nguồn đạm thực vật nổi bật cả về hàm lượng và chất lượng

Theo TS. Mark Messina, Giám đốc Nghiên cứu Dinh dưỡng Đậu nành tại Viện Dinh dưỡng Đậu nành Toàn cầu (Hoa Kỳ), đậu nành nổi bật về hàm lượng đạm so với nhiều loại đậu khác. Xét theo năng lượng, phần lớn các loại đậu cung cấp khoảng 25 - 27% năng lượng từ đạm, trong khi tỷ lệ này ở đậu nành có thể đạt 40 - 42%. Đây là một trong những giá trị làm nên sự “giàu có” tự nhiên của đậu nành.

Bên cạnh hàm lượng, chất lượng đạm còn được đánh giá qua thành phần axit amin thiết yếu và khả năng tiêu hóa. Đạm đậu nành cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp và cần bổ sung từ chế độ ăn.

Theo PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) - chỉ số đánh giá chất lượng đạm dựa trên thành phần axit amin và khả năng tiêu hóa, đạm đậu nành đạt mức tối đa 1,0.

Mỗi axit amin đảm nhiệm những vai trò riêng, như leucine và valine tham gia tổng hợp, tái tạo cơ; lysine tham gia tổng hợp protein, hormone và enzyme; tryptophan là tiền thân của serotonin; các axit amin còn lại góp mặt trong nhiều quá trình chuyển hóa và chức năng quan trọng của cơ thể.

Sự “giàu có” của đạm đậu nành vì thế được thể hiện qua hàm lượng đạm dồi dào cùng sự đầy đủ của 9 axit amin thiết yếu. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng để cơ thể xây dựng và duy trì các mô, tổng hợp protein và thực hiện nhiều quá trình chuyển hóa, góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể trong chế độ ăn cân bằng.

Dồi dào về hàm lượng, đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, đạm tự nhiên chất lượng cao là một trong những giá trị nổi bật của “hạt vàng tự nhiên”.

Bên cạnh nguồn đạm chất lượng, đậu nành còn cung cấp nhiều dưỡng chất khác như chất béo không bão hòa (Omega 3-6-9), chất xơ và các hợp chất thực vật tự nhiên. Nhiều nghiên cứu về đậu nành và thực phẩm từ đậu nành đã ghi nhận những mối liên hệ tiềm năng với sức khỏe, đặc biệt ở các khía cạnh tim mạch và chuyển hóa.

Vì vậy, đưa đậu nành vào chế độ ăn có thể góp phần đa dạng hóa nguồn đạm thực vật và bổ sung thêm nhiều dưỡng chất, phù hợp với định hướng dinh dưỡng cân bằng, đa dạng và chăm sóc sức khỏe chủ động.

“Hạt vàng tự nhiên” mang đến những lựa chọn giàu dưỡng chất lành

Những giá trị tự nhiên quý báu của đậu nành càng trở nên gần gũi khi được đưa vào những lựa chọn quen thuộc trong chế độ ăn hàng ngày. Từ đó, người tiêu dùng có thêm nhiều cách để bổ sung nguồn đạm thực vật và các dưỡng chất lành từ đậu nành theo nhu cầu riêng.

Gần 30 năm chuyên tâm về đậu nành, Fami không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm phát huy những giá trị vốn có của “hạt vàng tự nhiên” qua những sản phẩm dinh dưỡng.

Từ Fami Nguyên chất với nguồn đạm lành; Fami Canxi và Fami Canxi Plus hướng đến nhu cầu chăm sóc xương, xương khớp; Fami Green Soy với “Trọn dưỡng chất lành” đến Fami Go kết hợp đậu nành cùng các loại hạt nội địa cho nhịp sống năng động, mỗi sản phẩm mang đến một lựa chọn phù hợp với những nhu cầu khác nhau.

Từ “hạt vàng tự nhiên”, Fami phát triển đa dạng sản phẩm, đưa nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành đến gần hơn với mọi người, mọi nhà.

Từ “hạt vàng tự nhiên”, Fami tiếp tục khám phá và phát huy những giá trị vốn có của đậu nành, đưa nguồn đạm cùng các dưỡng chất tự nhiên đến gần hơn với đời sống.

Những giá trị ấy trở thành nền tảng để Fami không ngừng nghiên cứu, phát triển những lựa chọn dinh dưỡng phù hợp, góp phần làm “giàu” hơn cuộc sống mỗi ngày và đồng hành cùng người Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động.