Án mạng từ buồng chuối bị chặt ở Hưng Yên

Ngày 26/3, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ án mạng tại xã Đông Tiền Hải, khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 12h50 cùng ngày, tại nhà ông Trần Xuân Hạ (SN 1948, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải), Trần Văn Quyên (SN 1950, em ruột ông Hạ) dùng dao đâm ông Hạ tử vong rồi bỏ trốn.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phân công Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ được Trần Văn Quyên tại nhà riêng ở thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định khoảng 12h50 ngày 26/3, Trần Văn Quyên ra vườn cây tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải để chặt chuối chín.

Tại đây, Trần Văn Quyên phát hiện chuối đã bị chặt từ trước nên nảy sinh mâu thuẫn với ông Trần Xuân Hạ (có nhà ngay cạnh vườn chuối).

Quá trình mâu thuẫn, ông Hạ cầm chiếc bát bằng sứ ném trúng em trai. Do bực tức, Quyên cầm con dao (dạng dao gọt hoa quả) đâm vào đùi trái ông Hạ khiến nạn nhân tử vong.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.