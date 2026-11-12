Agribank mở rộng hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

(VTC News) -

Đoàn công tác Agribank do Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng làm trưởng đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển sâu rộng. Các hoạt động này tạo điều kiện để Agribank mở rộng mạng lưới đối tác, tiếp cận kinh nghiệm quản trị và tìm kiếm những giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Đồng hành cùng các định hướng hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 09/11/2026, tại Tokyo, đoàn lãnh đạo Agribank tham dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai”, có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Diễn đàn là cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và đối tác công nghệ hai nước, hướng tới khai thác tiềm năng trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các chuỗi giá trị bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản.

Với tổng tài sản đạt trên 2,8 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế trên 2,1 triệu tỷ đồng và mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong nền kinh tế.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu hình ảnh và năng lực tại diễn đàn, Agribank truyền tải thông điệp về một ngân hàng Việt Nam có nền tảng tài chính vững mạnh, mạng lưới hoạt động rộng khắp, không ngừng đổi mới và chủ động thích ứng với xu thế phát triển của ngành tài chính - ngân hàng toàn cầu.

Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng và các đại biểu tham dự diễn đàn.

Đáng chú ý, với lợi thế am hiểu thị trường nông nghiệp, nông thôn và hệ thống khách hàng rộng lớn, Agribank có nhiều dư địa để trở thành cầu nối đưa nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị của Nhật Bản đến với các doanh nghiệp, hợp tác xã và chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, phát triển tài chính xanh và nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Quầy trưng bày, quảng bá thương hiệu, hình ảnh và năng lực Agribank tại diễn đàn.

Tăng cường kết nối tài chính, huy động nguồn lực cho hạ tầng chiến lược

Ngày 11/11/2026, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng tham dự Tọa đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.

Với chủ đề “Hợp tác tài chính và huy động vốn phát triển hạ tầng chiến lược”, tọa đàm tập trung thảo luận những giải pháp đổi mới phương thức huy động vốn, phát triển thị trường tài chính hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng yêu cầu đầu tư cho các công trình hạ tầng trọng điểm và những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và tái cơ cấu nền kinh tế ngày càng lớn, việc tăng cường liên kết giữa các định chế tài chính Việt Nam và Nhật Bản có ý nghĩa thiết thực, góp phần mở rộng các kênh dẫn vốn và khai thác hiệu quả hơn nguồn lực từ thị trường tài chính quốc tế.

Đại biểu tham dự Tọa đàm các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.

Đối với Agribank, những định hướng được trao đổi tại tọa đàm cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, hiện đại hóa hoạt động quản trị và đa dạng hóa các giải pháp huy động vốn. Trên cơ sở đó, Ngân hàng hướng tới tăng cường khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, phát triển nông thôn và các chuỗi sản xuất bền vững.

Sự hiện diện của Agribank tại diễn đàn đối thoại tài chính cấp cao này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động tham gia các sáng kiến hợp tác quốc tế, gắn chiến lược phát triển của Ngân hàng với những ưu tiên lớn của nền kinh tế.

Chủ động tiếp cận nhà đầu tư quốc tế, từng bước đa dạng hóa kênh huy động vốn

Cũng trong chương trình công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác Agribank đã tham gia chương trình tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành (Non-Deal Roadshow - NDR) cùng đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam từ ngày 5-10/11/2026.

Trong khuôn khổ chương trình do Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại - Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp tổ chức, đoàn công tác Agribank tham gia các phiên làm việc song phương với ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế. Các cuộc trao đổi tập trung vào triển vọng kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư của Việt Nam, nhu cầu vốn phát triển và những cơ hội hợp tác trên thị trường tài chính quốc tế.

Đáng chú ý, chương trình còn có các buổi làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), góp phần mở rộng đối thoại với những định chế có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tài chính Nhật Bản.

Tham gia các cuộc tiếp xúc, Agribank có cơ hội giới thiệu quy mô hoạt động, năng lực tài chính, lợi thế mạng lưới và vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng thời tìm hiểu nhu cầu và khẩu vị đầu tư, các tiêu chí đánh giá.

Phó Tổng Giám đốc Agribank Phùng Thị Bình tham gia làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Nhật Bản (R&I).

Không chỉ tham gia các hoạt động trong chương trình chung, Agribank còn chủ động giới thiệu năng lực hoạt động, quy mô tài chính, lợi thế mạng lưới và kinh nghiệm triển khai các chương trình tín dụng phục vụ phát triển kinh tế. Qua đó, Ngân hàng tìm hiểu mức độ quan tâm của nhà đầu tư, các điều kiện tiếp cận nguồn vốn cũng như triển vọng hợp tác trong lĩnh vực tài chính trung và dài hạn.

Điểm đáng chú ý của chương trình NDR không nằm ở một giao dịch huy động vốn cụ thể, mà ở việc thiết lập và củng cố kênh đối thoại trực tiếp với thị trường vốn quốc tế. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để Agribank từng bước nghiên cứu, đa dạng hóa cấu trúc nguồn vốn và mở rộng khả năng tiếp cận các công cụ tài chính phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

Thông qua trao đổi với các định chế tài chính và nhà đầu tư, Agribank đồng thời có cơ hội tiếp cận sâu hơn những yêu cầu của thị trường về xếp hạng tín nhiệm, minh bạch thông tin, quản trị rủi ro và các chuẩn mực huy động vốn quốc tế.

Những thông tin và kinh nghiệm thu nhận được là cơ sở tham khảo quan trọng trong quá trình nghiên cứu các phương án hợp tác, phát triển quan hệ nhà đầu tư và nâng cao mức độ sẵn sàng tham gia thị trường vốn quốc tế của Ngân hàng.

Việc mở rộng hiện diện trên thị trường tài chính quốc tế không chỉ mang ý nghĩa tìm kiếm nguồn lực bổ sung mà còn là động lực thúc đẩy Agribank tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị, chuẩn hóa hoạt động và nâng cao tính minh bạch theo thông lệ quốc tế.

Từ kết nối đối tác đến mở rộng không gian hợp tác và phát triển

Chuỗi hoạt động trong chương trình công tác tại Nhật Bản đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình cụ thể hóa định hướng hội nhập quốc tế của Agribank, với trọng tâm là mở rộng quan hệ đối tác, tiếp cận các nguồn lực tài chính và công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng trước những chuyển động của thị trường tài chính toàn cầu.

Từ các diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao đến những cuộc tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư, Agribank từng bước mở rộng không gian hợp tác, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các giải pháp huy động vốn, phát triển sản phẩm tài chính và tiếp cận kinh nghiệm quản trị hiện đại.

Trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, Agribank tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, hướng dòng vốn và các nguồn lực hợp tác vào những lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, nhất là nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Chủ động kết nối để mở rộng cơ hội, nâng cao năng lực để đón nhận nguồn lực quốc tế và chuyển hóa tiềm năng hợp tác thành giá trị thiết thực - đó là định hướng xuyên suốt của Agribank trên hành trình hội nhập, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính Việt Nam - Nhật Bản và đồng hành cùng khát vọng phát triển thịnh vượng của đất nước.