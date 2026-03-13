Ông Trump khuyên bỏ World Cup 2026, LĐBĐ Iran đáp trả

(VTC News) -

Ngày 13/3, đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đăng tải thông điệp đáng chú ý trên tài khoản Instagram chính thức, khẳng định vị thế của mình tại World Cup 2026 và dường như nhắm đến Mỹ sau phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài đăng, đội tuyển Iran nhấn mạnh World Cup là sự kiện thể thao toàn cầu do FIFA quản lý, không thuộc quyền quyết định của bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào, đồng thời khẳng định đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự giải đấu bằng thành tích trên sân cỏ.

"World Cup là một sự kiện lịch sử mang tầm quốc tế và cơ quan quản lý của giải đấu là FIFA - không phải bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào. Đội tuyển quốc gia Iran, với sức mạnh và chuỗi chiến thắng thuyết phục do những người con dũng cảm của Iran giành được, là một trong những đội đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu lớn này", kênh truyền thông trên mạng xã hội của đội tuyển Iran - do Liên đoàn bóng đá Iran quản lý - đăng thông điệp.

Một ngày trước thông điệp của tuyển Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran nên cân nhắc không tham dự World Cup vì 'sự an toàn của chính mình'. (Nguồn: Reuters)

Đáng chú ý, phần cuối thông điệp chứa hàm ý được cho là nhắm vào nước chủ nhà Mỹ. Đội tuyển Iran cho rằng không ai có thể loại họ khỏi World Cup, và quốc gia duy nhất có thể bị đặt dấu hỏi là nước mang danh “chủ nhà” nhưng không đảm bảo được an ninh cho các đội bóng tham dự.

"Chắc chắn không ai có thể loại đội tuyển Iran khỏi World Cup. Quốc gia duy nhất có thể bị loại chỉ có thể là một nước mang danh “chủ nhà” nhưng lại không có khả năng đảm bảo an ninh cho các đội bóng tham dự sự kiện toàn cầu này", tuyển Iran khẳng định.

Thông điệp này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng tuyển Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup 2026, nhưng nên cân nhắc không tham dự vì 'sự an toàn của chính mình'.

“Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran được chào đón đến World Cup. Nhưng tôi thực sự không nghĩ việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì tính mạng và sự an toàn của chính họ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vấn đề này", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali từng tuyên bố đội tuyển nước này sẽ không tham dự World Cup 2026 sau các cuộc tấn công khiến lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Theo kết quả bốc thăm, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. (Nguồn: Team Melli)

“Với những hành động thù địch mà họ đã tiến hành chống lại Iran, họ đã ép chúng tôi vào hai cuộc chiến trong vòng tám hoặc chín tháng và đã giết hại, khiến hàng nghìn người dân của chúng tôi trở thành liệt sĩ. Vì vậy, chắc chắn chúng tôi không thể có mặt”, Bộ trưởng Thể thao Iran khẳng định.

Theo kết quả bốc thăm World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Ba trận vòng bảng của đội bóng này đều dự kiến diễn ra trên đất Mỹ, trong đó hai trận tổ chức tại Los Angeles và trận còn lại tại Seattle.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Mexico và Canada.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chưa đưa ra bất kỳ phương án thay thế nào trong trường hợp Iran không tham dự giải đấu.